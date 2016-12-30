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Erciş'te sorunlar "Beyaz Masa"da çözülüyor

- İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılan Van'ın Erciş Belediyesinde, "Beyaz Masa" projesi kapsamında oluşturulan çağrı merkezini arayarak istek, öneri ve şikayetlerini dile getiren vatandaşların sorunlarının giderilmesi sağlanıyor

Erciş'te sorunlar

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van'ın Erciş Belediyesinde, "Beyaz Masa" uygulaması sayesinde vatandaşlar istek, öneri ve şikayetlerini kolaylıkla dile getiriyor.
Belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki "Beyaz Masa" uygulaması kapsamında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini kolayca dile getirebilmesi amacıyla geçen ay 444 65 10 numaralı çağrı hattı oluşturuldu.
Çağrı merkezini arayarak istek ve şikayetlerini aktaran vatandaşlara bir süre sonra dönüş yapılarak sorunlarının giderilmesi sağlanıyor.
Belediyeden alınan bilgiye göre aralık ayında çağrı merkezine 268 başvuru gerçekleşti.
Bu başvuralar arasında genellikle sokak köpekleri, ulaşım güzergahları, çöp bidonları, kentsel dönüşüm projesi ve kar temizliği gibi konularda istek ve şikayetlerde bulunuldu.
Erciş Öğretmenevine toplu taşımanın sağlanması ve otobüs duraklarına Türk bayrağı asılması gibi önerilerde de bulunan vatandaşlar, verilen hizmetlerden dolayı belediyeye teşekkür etti.

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Beyaz MasaErcişVan
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