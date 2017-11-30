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Erdal Tosun'un ölümünün birinci yılı

- Tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Tosun, ölümünün birinci yılında babasının memleketi Burhaniye'de anıldı

Erdal Tosun'un ölümünün birinci yılı

BALIKESİR (AA) - Geçen yıl 30 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sinema ve tiyatro sanatçıErdal Tosun, babasının memleketi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde anıldı.

Burhaniye Belediyesi, Tosun'un ölümünün yıl dönümü dolayısıyla hizmet binası önünde lokma hayrı yaptı. Lokma dağıtımına Erdal Tosun'un halasının kızı Çimen Kıray ve diğer yakınları katıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burhaniye'nin yetiştirdiği çok büyük değerlerden olan, çocukluğumuzda çok filmini seyrettiğimiz değerli sanatçı Nejdet Tosun bizim hemşehrimiz. Nejdet Tosun'un oğlu Erdal Tosun da son zamanlara kadar çok güzel projelere imza atıp, çok güzel eserler verdi. Elim bir trafik kazası sonucu Erdal Tosun'u kaybettik. Bugün onun aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü. Biz de belediye olarak onun anısına bir lokma hayırı yaptık. Allah kabul etsin, mekanları cennet olsun. Burhaniye olarak bu aileyle övünüyoruz. Bütün ülkemizle bu övüncü paylaşıyoruz." diye konuştu.

Acılarının hala tazeliğini koruduğunu ifade eden Çimen Kıray ise "Bugün Erdal'ın ölümünün birinci yıl dönümü. O, İstanbul'da yaşasa da çok hakiki Burhaniyeliydi. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kardeşim de nur içinde yatsın. Çok zamansız ölümdü ama bu kadarmış ömrü." dedi.


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