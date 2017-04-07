Erdoğan'ın 5 bin parçalı mozaik portresini yaptılar

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde mozaik kursuna katılan 4 kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a renkli ve milimetrik 5 bin mermer taşı bir araya getirerek yaptıkları mozaik portresini hediye etmeye hazırlanıyor.

Halfeti Halk Eğitim Merkezinde yaklaşık 6 yıldır mozaik kursu üzerine eğitim gören kadınlar, kerpetenlerle kırdıkları farklı renklerdeki mermer parçalarını bir araya getirip mozaik tablolar yapıyor.

Binbir emek ve titizlikle zaman zaman cımbızlarla tamamladıkları tabloları yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda ve kent gelen turistlere satan kadınlar, kursta son dönemde farklı bir heyecan yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta kente yapması beklenen ziyaret için hummalı bir çalışma yürüten 4 kadın, 5 bin mermer taşı kullanarak yaptıkları mozaik tabloyu Cumhurbaşkanına hediye etmek istiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en gelişmiş mozaik atölyesine sahip olduklarını ve 6 yıldan bu yana kadınlara eğitim verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 150 mozaik tablo ürettiklerini belirten Arıkan, "İlk portre mozaik çalışmasını burada yaptık. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın portresinin mozaik çalışmasını yapıyoruz. İnşallah 11 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa'ya gelişinde kendilerine takdim edilecek." dedi.

- "Kadınların büyük başarısı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaik portresinin sedef kakma çerçeve ile süsleneceğini aktaran Arıkan, böylece ilk kez sedef ve mozaiğin bir araya getirileceğini ifade etti.



Arıkan, kursları düzenledikleri günden bu yana kadınların büyük başarı sağladığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu başarılı kadınlarımız artık taştan mozaik, mozaikten resim yapma durumuna geldiler. Bunu da kısa süre içerisinde yapmak gerçekten büyük başarıdır. Yine eğitim merkezimizde kadınların yaptığı, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı su kabağından abajur da hediye edeceğiz. Daha önce de Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan'a da birkaç tasarım yapmıştık. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın eşi ile halk eğitim merkezimiz arasında bir çalışma yaparak yurt dışına gidebilecek hediye tasarımlarını da inşallah ilçemizde yapacağız."

- Emek ve zaman gerektiriyor

Usta Öğretici Habibe Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geleceğini öğrenince kursiyerleriyle mozaik portresini yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Mozaik portreyi yapmaya 1,5 ay önce başladıklarına işaret eden Babacan, "Bu portreyi yapmak için 4 kişi çalışıyoruz. Küçük küçük taşlarla portrenin gölgesini, ışığını vererek taşları yerleştiriyoruz. Bazen bir taşı yerine uygun hale getirmek ve yerine yerleştirmek 20 dakikamızı alıyor. Yaklaşık 5 bin parça mermeri tek tek kesip yerleştiriyoruz. Onun için bayağı emek ve zaman harcanıyor." dedi.

- "Ustalık eserimiz"

Kursiyerlerden Sema Evren ise mozaik portrelerde en zor kısmın gölge verme çalışması olduğunu vurguladı.

Bazen bir taşı defalarca yerine yerleştirip tekrar çıkardıklarına dikkati çeken Evren, "Artık mozaik konusunda ustalaştık. Kendi ustalık çalışmamızı, büyük ustamız olan Cumhurbaşkanımıza sunmak için bu esere başladık. Şanlıurfa'nın düşman işgalinin kurtuluş günü olan 11 Nisan'da Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için çalışıyoruz." görüşünü kaydetti.