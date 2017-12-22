ERZURUM (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) çatısı altında faaliyet gösteren Bahariye Sanat Atölyelerince, mukaddes emanetlerin Osmanlı'ya geçişinin 500. yılı münasebetiyle Erzurum'da "Mukaddes Emanetler" sergisi düzenlendi.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen ve İslam alimi Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan "1001 Hatim" geleneği kapsamında açılan sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğu, açılışta yaptığı konuşmada, serginin kentte yüzyıllardır devam eden "1001 Hatim" geleneği ışığında gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'nda 128 ülkenin oyu ile kabul edilen Kudüs tasarısının önemli bir gelişme olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, "Erzurum korunduğunda Türkiye korunacak. Türkiye ayakta kaldığında Filistin ayakta kalacaktır. Dün dünya beşten büyüktür ifadesinin vücut bulmuş halini yeniden görmüş olduk. İslam'ın ilk ışık merkezi olan ve kutsal alanda bize namazın ilk emredildiği yer olan Kudüs için oy kullanan 128 ülke Kudüs'ün İslam'a, Müslümanlara ait olduğunu yeniden tescillemiş oldu." diye konuştu.

İnsan ve Medeniye Hareketi Kadın Kolları Koordinatörü Meryem Güney de, İslam medeniyeti açısından önemli olan emanetlerin toplanması ve saklanmasının Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde başladığını anımsattı.

Bu organizasyonla kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilişinin 500. yılında onları yad etmek istediklerini aktaran Güney, "Bu emanetlerin korunması 4 büyük halifeden sonra Emevi ve Abbasi halifeleri tarafından sürdürülmüş ve büyük ihtimamla muhafaza edilmiştir. Bizler de bu projemizle onlara olan saygı ve sevgimizi estetik bir şekilde ifade ederek manevi bir yolculuğa çıkmak istedik. Onları hazırlarken değerlerin manevi usulünü korumaya özen gösterdik. Hattat Hasan Çelebi ve kendi sanat dallarının üstadı olan sanatkarlarımızla koleksiyon hazırladık. Her bir sanatkarımız kendi bilgi ve birikimleriyle eserlerini icra ettiler." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Sula ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Medine müdafisi Fahreddin Paşa'ya yönelik paylaşımına tepki gösterdi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda daha sonra serginin açılışı yapıldı.











