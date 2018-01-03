Eski Bakan küçük ressamın sergisini açtı

MUĞLA (AA) - Eski Bakanlardan İmren Aykut, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yaşındaki küçük ressamın sergisini açtı.

İlçedeki bir kolejde düzenlenen etkinlikte, 9 yaşındaki Sevinç Su Karlıova'nın resimlerinden oluşan "Renklerin dünyası" isimli serginin açılışı yapıldı.

Açılış törenine katılan eski Bakan İmren Aykut, küçük ressamın çalışmalarını yakından inceledi. Ressamın ailesiyle de sohbet eden Aykut, içerisinde kendi resminin de olduğu sergiyi gezdi.

Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük ressamın yaptığı başarılı çalışmaları incelediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Sergide kendi resminin de olduğunu aktaran Aykut, "Resmimi çok beğendim. Ölçüler ve renkler o kadar güzel olmuş ki çok şaşırdım. Bugüne kadar benim tablomu Eşref Üren yapmıştı. Ama bir çocuk tarafından ilk defa yapıldı." dedi.

Sevinç Su Karlıova'nın gelecekte daha başarılı olacağını belirten Aykut, küçük ressama başka ressamlarla da tanışma tavsiyesinde bulundu.

Sevinç Su Karlıova da 6'ncı kişisel sergisini açtığını anlattı. Resim yaparken çok mutlu olduğunu aktaran Karlıova, İmren Aykut'u çok sevdiğini ifade etti.