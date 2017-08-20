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Esma bebek annesinin hasretiyle büyüyor

- Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü terör saldırısında 3 kardeşiyle yaralanan 1,5 yaşındaki Esma Yağız, halen olayda hayatını kaybeden annesinden kalan tülbentle uyuyor - Baba Yağız: - "Esma, ablama 'anne' diyor. Allah ablalarımdan razı olsun. Çocuklarıma annesizliklerini hissettirmemeye çalışıyorlar"

Esma bebek annesinin hasretiyle büyüyor

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geçen yıl 57 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan 1,5 yaşındaki Esma Yağız, olayda hayatını kaybeden annesinin hasretiyle büyüyor.

Beybahçe Mahallesi'nde akrabalarının 20 Ağustos 2016'daki kına gecesinde annesini teröre kurban veren Esma bebek, iki ablası ve bir ağabeyiyle yaralandı. Ayağına şarapnel parçası isabet eden Esma bebeğin sol ayağı alçıya alındı. Olayın ardından saatlerce ağlayan ve annesine ait tülbentle susturulabilen Esma, acı olayın sembolü oldu.

Baba Kahraman Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın üzerinden bir yıl geçtiğini ancak acılarını unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

Yaşadıkları acılara rağmen çocukları yanında olduğu için mutluluk duyduğunu anlatan Yağız, şunları kaydetti:

"Oğlum 7 ameliyat geçirdi. Yüzünde izler kaldı. Onlar da zamanla geçecek. Aycan'ın sol ayağı kopmuştu. Çok şükür iyileşiyor. Protezi takılmadan önce çocuklar oynadığı zaman üzülüyordu. Üzüntüsü bizi de çok etkiliyordu. Çok şükür, protez takıldıktan sonra çocuklarla oynayabiliyor, okuluna gidiyor. Esma 1,5 yaşına girdi ama hala annesinin tülbentiyle uyuyor. Ablama 'anne' diyor. Çocuklar sürekli annelerinin mezarına gitmek istiyor. Perşembe günleri onları götürmeye çalışıyorum. Allah ablalarımdan razı olsun. Çocuklarıma annesizliklerini hissettirmemeye çalışıyorlar."

Patlamada sol ayağını kaybeden 7 yaşındaki Aycan Yağız ise doktor olmak istediğini belirterek, "Çocukların ayağını kesmeyeceğim. Onların canını yakmayacağım." dedi.

Anaokuluna gittiğini ifade eden Yağız, "Arkadaşlarımla, kardeşlerimle oynuyorum. En çok Esma ile anlaşıyorum. 'Kutu kutu pense' oynuyoruz. En çok o oyunu seviyorum." diye konuştu.

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