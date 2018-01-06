Eşyaları 1951'den kalma dükkanında sadece yaşıtlarını tıraş ediyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yarım asırdır berberlik mesleğini sürdüren İsmet Güven, koltuklar dahil birçok eşyası 1951 yılından kalma dükkanında sadece yaşıtlarını tıraş ediyor.

Çarşı Mahallesi'nde, berberlik mesleğine 12 yaşında çırak olarak başlayan 62 yaşındaki Güven, yanında çalıştığı ustasından satın aldığı dükkanda yarım asırdır sürdürdüğü mesleğini ilk günkü gibi şevkle icra ediyor.



Güven, tadilatını en son 1951 yılında ustasının yaptığı dükkanda sıcak suyu kışın sobada, yazın ise küçük mutfak tüpünde ısıtıyor, tıraş için eski makas, tıraş makinesi ile usturaları kullanıyor.

Dükkanı her gün açık tutan Güven, yaklaşık 20 yıldır yanında çırak bulundurmadan müşterilerine hizmet veriyor.

Emekli olmayı düşünmeyen Güven, AA muhabirine, "antika eşyalara" merakından dolayı iş yerini yenilemediğini söyledi.

Kırılan eşyaları atmak yerine tamir edip kullandığını belirten Güven, "Bugüne kadar hiçbir şekilde dükkanımı değiştirmeyi düşünmedim. Koltuklar dahil dükkanımda bulunan tüm eşyalarım 1951 yılından kalmadır." dedi.

Güven, tarihe merakından ötürü değişiklik yapmayı düşünmediğini aktararak, "Dükkanımda eski tıraş makinem, usturalarım, makasım ve sakal tıraşın da kullanılan taslarım dahi yerinde duruyor. Tarihi yaşamayan bir insan boş diye düşünüyorum. Ben yaşadığım sürece de değiştirmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

- Genç müşterisi yok

"Müşterilerimin yüzde 90'ı, ellili yaşın üzerinde" diyen Güven "Hiç genç müşterim yok. Sadece kendi dönemimde, yaşıtım müşterilerimin saç ve sakal tıraşlarını yapıyorum." diye konuştu.



Çarşı esnafından Tezcan Ödemiş, 38 yıldır İsmet ustada tıraş olduğunu belirterek "1960 yılından bu yana çarşıda esnafım. 1982'den bu yana da İsmet'e gelerek tıraş oluyorum. İsmet, sabahları dükkanını erken açardı. Ben de her sabah dükkanımı erken açtığım için İsmet'te tıraş olmak işime geliyordu. Ondan sonra gidip dükkanımı açıyordum. Halen daha bu şekilde devam ediyor. Benim için çok anlamlı. Çok memnunum." dedi.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu ise, "İsmet Ağabeyimiz bizim eskiden beri kullandığımız malzemeleri kullanıyor. Birkaç değişiklik yapsa da yine el makineleri olsun, usturaları olsun, hepsini kullanmaya devam ediyor. Geleneği yaşattığı için memnunuz." şeklinde konuştu.

