MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından Zeus Lepsynos'un da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı.

Selimiye Mahallesi'ndeki antik kentte, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Romanya ve Yunanistan'dan 30 akademisyen ve öğrenci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında araştırmalarını yürütüyor.

Agora, tapınak, surlar, tiyatro ve hamam bölümlerinde yapılan kazı çalışmalarıyla kentin kurulduktan sonraki dönemlerde de kullanılış biçimine ilişkin bulgular elde edilmesi amaçlanıyor.

Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Kızıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Euromos'un kendi döneminde Mylasa'dan sonra gelen en önemli kent olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarına yurt dışından da akademisyen ve öğrencilerin katıldığını hatırlatan Kızıl, "Kazıda bulduğumuz seramik eserler, seramik parçalar, taş ve metal eserler değerlendiriliyor, tasnif ediliyor, çizimleri yapılıyor. Artık bilimsel bir yayın ya da envanterlik ise müzeye teslim edilecek düzeye getirilmeye çalışılıyor. Bu yıl tapınak, agora, surlar ve hamam olmak üzere, değişik noktalarda çalışmalarımız söz konusu." diye konuştu.

- "Çalışmalar arkeolojiye çok şey katacak"

Kızıl, kentte 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca inşa edilen kazı evinin çalışmalara büyük katkı sağladığına değindi.

Bu yıl yapılan çalışmalarda Güney Stoa'da özellikle belgeleme ve stratigrafi işleminin sürdürüldüğünü ifade eden Kızıl, "İnşallah Euromos'taki bu çalışmalar, bilimsel yayın ve eser bakımından arkeolojiye çok şey katacak." dedi.

Kızıl, kentte bulunan yeni bir yazıtta inceleme çalışmalarının sürdüğünü, incelemenin bitmesiyle kentin kimliğine ilişkin daha detaylı bilgilere ulaşacaklarını sözlerine ekledi.