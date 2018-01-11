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Ev hanımları geleneksel zanaatları öğreniyor

- Gaziantep'te İŞKUR ile Bakırcılar ve Sedefçiler Odasının iş birliğiyle açılan bakır işlemeciliği ve sedef kakmacılığı kursuna çoğunlukla kadınlar katılıyor

Ev hanımları geleneksel zanaatları öğreniyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bakır işlemeciliği ve sedef kakmacılığı kursuna katılan ve büyük bölümü kadınlardan oluşan kursiyerler meslek öğreniyor.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'den bu yana İŞKUR projeleri kapsamında eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

Bu yolla insanlara meslek edindirdiklerini ve istihdam sağladıklarını kaydeden Açık, "3 yıldır en çok istihdam sağlayan oda seçildik. Kadın bakır işlemecilerine ve sedef kakmacılarına iş alanı sağlıyoruz. Yine buranın en güzel tarafı hem meslek öğreniyorlar, hem terapi görüyorlar." dedi.

Açık, 500 bin lira destekli proje kapsamında 1,5 aydır açtıkları sedef kakmacılığının 3 ay, bakır el işlemeciliği kursunun ise 5 ay süreceğini, kursiyerlere günlük 35 lira verdiklerini belirtti.

Celal Açık, geçen 10 yıllık sürede eğitim verdikleri bin kişiden bazılarının kendi iş yerini açtığını, 25 kişinin atölyelere siparişle çalıştığını ve 200'ü aşkın kişinin de iş yerlerinde istihdam edildiğini ifade etti.

- 90 kursiyerin 70'i kadın

Kurslara katılan 90 kişiden 70'inin kadın olduğunu belirten Açık, ''Sedef kakmacılığı kursuna katılan 12 kişinin tamamı kadın. Bu yıl kursa katılmak için başvuru yapan 500 kişinin ancak 90'ını alabildik." dedi.

Açık, "Bu kurslarımız kadınlarımız için bir nevi terapi oluyor. Biz bakır ve sedef işlemeciliğinde hedeflediğimiz konuma geldik." diye konuştu.

Kursiyerlerden Ayşe Yıldız da, sedef kakmacılığı ve bakır işlemeciliği kurslarına katılarak hem bir sanat öğrendiklerini, hem can sıkıntısından kurtulduklarını belirterek, "Bizim için bir nevi terapi oluyor. Sosyalleşmiş oluyoruz. Aile bütçemize de katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

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