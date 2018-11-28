“EVE DÖNÜŞ” SERGİSİ TÜRKİYE’ DE GALERİ DİANİ’ DE

Galeri Diani, 8 Aralık – 29 Aralık tarihleri arasında Şükrü Karakuş’un içinde kendi eserlerinin de bulunduğu, Ergin İnan, Süleyman Saim Tekcan, Gülseren Südor gibi usta sanatçıların yanında bir çok tanınmış sanatçı ve gençlerin de yer aldığı ve 140 civarında 12x12cm. eserin bulunduğu “EVE DÖNÜŞ” sergisine ev sahipliği yapıyor.



“EVE DÖNÜŞ” sergisinin hikayesini de Şükür Karakuş zihninde “Bir yolculuğa çıktığınızda sizi hangi serüvenlerin beklediğini bilemezsiniz. Kimlerle karşılaşacağınızı, kimlerle konuşacağınızı, kimlere bakacağınızı ya da kimlerin size bakacağını… Evde bıraktıklarınız; anneniz, babanız, çocuklarınız, eşiniz ya da sevgiliniz içinse durum farklıdır. Onlar için normal hayat devam eder ve sizin dönüşünüzü beklerler. Sanat eseri ile sanatçı arasındaki ilişki de buna benzer. Atölyede yaşanan süreçten sonra eser bir yolculuğa çıkar, en son sanatçısı bakmıştır ona. Sonrasında eser gittiği mekanlarda izleyicilerle buluşur. Bu buluşma sanatçı ile izleyici arasındaki uzaklığın sıfırlandığı, bakışların kesiştiği; dolaylı, dolaysız ilişkilerin toplandığı potansiyel bir alana dünüşmüştür. Eser tekil olma halini korur ancak bakışların birleştiği, paylaşıldığı yer olarak çoğuldur artık. Eğer başka bir mekanda duraklamamışsa bu çoğalmayla enerji ve anılar yığını olarak sanatçısına, evine geri döner.” olarak projelendirilmiş ve serginin yolculuk serüvenini de hayata geçirmiş. Şükrü Karakuş, heyecanla yurt dışına turneye çıkardığı “ EVE DÖNÜŞ” sergisini yurt dışında Türk sanatının öncü isimlerini sanatseverlerle buluşturduğu için ve özellikle yine severek ve aynı heyecanla Türkiye’ye getirdiği için çok heyecanlı olduğunu iletiyor.



Bir yılbaşı öncesi yılbaşı şenliğine dönüşecek olan “EVE DÖNÜŞ” sergisi Galeri Diani’ de koleksiyonerler ve sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat. Bir sanat yolculuğuolan “EVE DÖNÜŞ” sergi turnesini kaçırmayın deriz.