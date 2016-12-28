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Evlilik hediyesi kaplumbağa ile 30 yıl

- Trabzonlu Süleyman Bilgin, arkadaşı tarafından kendisine evlilik hediyesi olarak verilen "Gıcır Gıcır" adlı kaplumbağasını 30 yıldır yanından ayırmıyor - İş yerinde beslediği "Gıcır gıcır" ile müşterilerini karşılayan Bilgin, ilçenin sokaklarında gezdiği kaplumbağası ile halkın ilgisini çekiyor - Bilgin: - "Yıllarımız beraber geçti. Gıcır Gıcır benim için çok şey ifade ediyor. Bir çocuk, arkadaş, dost gibi"

Evlilik hediyesi kaplumbağa ile 30 yıl

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Süleyman Bilgin'in 30 yıl önce düğününde hediye edilen ve "Gıcır Gıcır" adını verdiği kaplumbağası ile dostluğu görenleri imrendiriyor.

Evlilik hediyesi kaplumbağa ile 30 yıl geçiren Bilgin, ilk zamanlar bakımında zorlansa da hiçbir zaman "Gıcır Gıcır"ı satmayı ya da başkasına vermeyi düşünmedi.

Kaplumbağasını zamanla çocuğu yerine koyan Bilgin, bir süre evinde beslediği hayvanı daha sonra iş yerine getirmeye başladı. Her sabah kaplumbağası ile evden işe, işten eve gitmekte zorlanan Bilgin, daha sonra "Gıcır gıcır"a iş yerinde bakmaya karar verdi.

Bir süredir kaplumbağasına iş yerinde bakan Bilgin, her sabah geldiğinde ilk olarak "Gıcır Gıcır" ile ilgileniyor, yemini veriyor ve temizliğini yapıyor. İş yerine gelen müşterilerini de kaplumbağası ile karşılayan Bilgin, onunla güneşleniyor ve ilçede gezerek vakit geçiriyor.

Çevredekilerin de ilgi gösterdiği kaplumbağa, adeta ilçenin maskotu haline getirdi.

- "Yaklaşık 30 yıldır 'gıcır gıcır' ile vakit geçiriyorum"

Bitki türleri ihracatı yapan Süleyman Bilgin, kaplumbağanın kendisine evlilik hediyesi olarak verildiğini ve sık kirlendiği için de adını "Gıcır Gıcır" koyduklarını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır "Gıcır Gıcır" ile vakit geçirdiğini dile getiren Bilgin, "Gıcır Gıcır ile evden işe, işten eve gitmeye başladım. Sonra bunun zor olduğunu görünce iş yerimde bakmaya başladım." dedi.

- "Gıcır Gıcır ile günler güzel geçiyor"

Her sabah iş yerine gelince ilk olarak kaplumbağasına baktığını anlatan Bilgin, "Tek başına yerinden çıkamıyor. Ben kendim çıkartıyorum. Yemini veriyorum, temizliğini yapıyorum, sonra da dükkanda dolaşıyor. Hava güneşli olunca birlikte güneşleniyoruz. Güneşli havaları çok seviyor ve keyif alıyor. Akşam olunca da kutusuna koyuyorum." diye konuştu.

Bilgin, iş yerine gelenleri kaplumbağası ile karşıladığını belirterek, müşterilerinin de çok alışık olmadıkları bu durum karşısında şaşırdığını ifade etti.

Kaplumbağanın, yoldan geçenlerin de ilgisini çektiğini kaydeden Bilgin, "Kimi çocuk anne babasını getiriyor, kimi anne baba da çocuklarını getiriyor. Kaplumbağam ilçede ilgi görüyor. Sokak hayvanlarıyla da arası iyi. Kedi ve köpek dostları var. Gıcır Gıcır ile günler güzel geçiyor." dedi.

- "Gıcır Gıcır benim mirasım"

Kaplumbağasının artık çocuğu gibi olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yıllarımız beraber geçti. Gıcır gıcır benim için çok şey ifade ediyor. Bir çocuk, arkadaş, dost gibi. Sadece gıcır gıcır olarak bakmıyorum, burada 30 yıl, yaşanmış bir tarih var. Yalnız kalınca bazen dertleşiyoruz. Hatırını soruyorum, bana cevap verecekmiş gibi geliyor ama zaten hal ve hareketlerinden kendisini belli ediyor. Mutluyum ve onunla zaman geçirmeyi seviyorum." ifadesini kullandı.

Bilgin, kaplumbağasının 30 yaşını geçtiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Buraya gelip de 'benden büyükmüş' diyen çok insan oluyor. Kaplumbağaların ömrü 300 yılmış. Bu bizim çocuklarımızın torunlarının görebileceği bir zaman dilimi. Ben onunla gidebildiği yere kadar olan kısmını kayıt altına alıyorum. Gıcır Gıcır benim mirasım. Şüphesiz onu, torunlarıma miras olarak bırakacağım. Biz birbirimize alıştık. Aramızdaki sevgi bağı çok kuvvetli."


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Evlilik HediyesiGıcır GıcırKaplumbağaSüleyman BilginTrabzon
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