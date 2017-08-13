Evlilik teklifini kalplerle süslediği otomobillerle yaptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de araç modifiye işiyle uğraşan genç, kız arkadaşına kalplerle süslediği otomobillerle sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Araç modifiye ve aksesuar işleri yapan Sefa Özcanlı, kız arkadaşı Merve Acar'a evlilik teklif etmek için kuzenleri Tarkan ve Gökhan Özcanlı ile arkadaşı Kadir Ceylaner'in otomobillerini kırmızı kalplerle süsledi.

Kervansaray Mahallesi'ndeki bir otoparka çağırdığı kız arkadaşına sürpriz yapan Özcanlı, çevrelerinde dönen ve üzerinde "Benimle", "Evlenir", "Misin?" yazısı bulunan üç otomobille evlilik teklifinde bulundu.

Otomobillerin müzik eşliğinde çevresinde tur attığını gören genç kız, bir süre şaşkınlık yaşadı.

Sürpriz evlilik teklifine "evet" yanıtını alan Sefa Özcanlı, önünde diz çöktüğü kız arkadaşına, parmağına yüzük taktıktan sonra çiçek verdi.