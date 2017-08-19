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Evlilik yıl dönümlerinde çocuklarıyla düğün yaptılar

- Kahramanmaraş'ta 14 yıllık evli çift, 15'inci yıl dönümlerinde üç çocuklarıyla yeniden düğün yapmanın mutluluğunu yaşadı

Evlilik yıl dönümlerinde çocuklarıyla düğün yaptılar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yaşayan Muhammed Karaca, eşi Leyla Karaca ile 15'inci evlilik yıl dönümünde üç çocuğuyla birlikte düğün yaptı.

35 yaşındaki Muhammed Karaca, 15 yıl önce dünyaevine girdiği 33 yaşındaki eşi Leyla Karaca'ya evlilik yıl dönümü kutlaması için özel bir tesiste yeniden düğün organizasyonu yaptı.

Gelinlik ve damatlık giyen çiftin düzenlediği düğün organizasyonuna, çocukları Şevval, Seval ve Elif ile yakınları katıldı.

Düğün gelin ve damadın dansıyla başlayarak, oyun havasıyla devam etti.

Damat Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15'inci yıl dönümlerinde eşine hediye almak yerine düğün sürprizi yapmak istediği belirtti.

Evliliklerinin yıl dönümünü unutulmaz kılmak amacıyla yeniden düğün yaptıklarını ifade eden Karaca, "Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz. Aklımdan sürpriz olarak düğün yapmak istedim. Eşimi mutlu etmek istedim. İkinci kez düğün yapacağımızı duyan yakınlarımız çok olumlu karşıladı." dedi.

Gelin Leyla Karaca ise böyle bir sürprizle karşılaşmayı beklemediği ifade etti.

Eşini çok sevdiğini dile getiren Karaca, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Düğünümüze çocuklarımızla katılmak beni daha da mutlu etti." diye konuştu.

Damadın annesi Meryem Karaca da oğlunun 15 yıl sonra böyle bir sürpriz hazırlamasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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