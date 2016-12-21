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Evsiz ve işsiz vatandaşın otel masrafı valilikten

- Erzurum Valisi Azizoğlu, "Evsiz ve işsiz olduğunu, soğuk nedeniyle zatürreye yakalandığını" dile getirerek yardım isteyen Veysel Karataş'ın otel masraflarının valilikçe karşılanması talimatını verdi

Evsiz ve işsiz vatandaşın otel masrafı valilikten

ERZURUM (AA) - Erzurum'da "Evsiz ve işsiz olduğunu ve dondurucu soğukta sokaklarda kaldığını" dile getirerek yardım isteyen vatandaşın otel masrafları, Vali Seyfettin Azizoğlu'nun talimatıyla valilikçe karşılanacak.

Valilik Toplantı Salonu'nda, kent merkezi ve ilçelerden gelen vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması amacıyla "Halk günü" düzenledi.

Erzurum Valisi Azizoğlu, kentte ayda 2 kez yapılan "Halk Günü"nde, vatandaşlar ile görüşerek sorunlarını dinledi.

Bu sırada söz alan Veysel Karataş, "Sinir hastalığı" dolayısıyla tedavi gördüğünü belirterek, evi ve işinin olmamasından yakındı.

Evsiz olduğu için sokaklarda kaldığını dile getiren Karataş, "Bu soğukta zatürre oldum. Akrabalar kaç gün idare edecek. Babam yok, annem yatalak. Allah rızası için bir ev istiyorum. Önümüzdeki 3 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavim var." diye konuştu.

Çalışmak istediğini de anlatan Karataş, rahatsızlığı sebebiyle oğlunu polis nezaretinde görebildiğini söyledi.

Vali Azizoğlu, Karataş'ı dinledikten sonra ilgililere, "Otel ayarlayın, parasını biz ödeyelim. 300 lira da harçlık verin." talimatı verdi.

Azizoğlu ya da vali yardımcıları başkanlığında kentte 15 günde bir yapılan ve kamu kurumlarının yetkilileri ile vatandaşların katıldığı "Halk Günü"nde vatandaşların sorunlarına çözüm aranıyor.

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ErzurumHalk GünüVali Seyfettin Azizoğlu
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