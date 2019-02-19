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Ezgi Çelik Hoşdeng ile Çocuklara Umut Olacak

Genç ve başarılı oyuncu Ezgi Çelik, yazıp yönettiği tek kişilik oyunu Hoşdeng’i 19 Şubat Salı akşamı Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) yararına sahneleyecek.

Ezgi Çelik Hoşdeng ile Çocuklara Umut Olacak
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Genç oyuncu Ezgi Çelik, tek kişilik oyunu Hoşdeng'i 19 Şubat Salı akşamı Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) yararına sahneleyecek.

Kadıköy Entropi Sahne’de sergilenecek oyunun tüm gelirini KAÇUV’a bağışlayarak kanserli çocuklara umut olacak. Ezgi Çelik’in yazıp yönettiği oyun, Türkiye’deki on binlerce şiddet mağduru kadından biri olan ama aynı zamanda da kaderine boyun eğmeyip, bu çarkın değişmesi için didinen, oğlunu iyi yetiştirmeyi hayatının gayesi edinmiş Hoşdeng’in hikayesini anlatıyor. Hoş sesli ve yaşama gücünü şarkılardan alan

Hoşdeng, KAÇUV’a destek olmak isteyenler tiyatro severleri 19 Şubat’ta Kadıköy Entropi Sahne’ye davet ediyor.

Oyunun biletleri www.tiyatrolar.com adresinden ve Entropi gişesinden satın alınabiliyor.

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