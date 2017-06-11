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"Ezgi Gecesi" konseri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan etkinlikleri kapsamında "Ezgi Gecesi" konseri düzenledi. Yenikapı Sahili'nde kurulan Ramazan Etkinlik Alanı'nda Hakan Aykut orkestrası eşliğinde Eşref Ziya Terzi, Mustafa Demirci,...

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan etkinlikleri kapsamında "Ezgi Gecesi" konseri düzenledi.

Yenikapı Sahili'nde kurulan Ramazan Etkinlik Alanı'nda Hakan Aykut orkestrası eşliğinde Eşref Ziya Terzi, Mustafa Demirci, Aykut Kuşkaya, Abdulbaki Kömür, Ömer Karaoğlu, Taner Yüncüoğlu ve İbrahim Sadri konser verdi.

Gecede konuşan İbrahim Sadri, "Bu akşam bizler için heyecan verici. Bu gece sizinle olacak sanatçı arkadaşlarım bu ülkenin yakın tarihinde önemli iz bırakmış isimler. Bu arkadaşlarımıza sadece şarkılar söyleyen insanlar olarak bakmayın. Onlar bu ülkenin zor zamanlarında toplumun değerlerini, sabırlarını, direnişlerini ve inançlarını söylediler yıllarca." dedi.

Mustafa Demirci ise gecenin 30 yıllık sanat hayatında önemli bir program olarak kayda geçtiğini ifade ederek "Güllere Vurgunum", "Sultanım" parçalarını seslendirdi.

Ardından sahne alan Aykut Kuşkaya "İbrahim" parçasını seslendirdi ve söylediği "15 Temmuz Marşı"nı tüm şehit ve gazilere armağan etti.

Gecede İstanbullularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Taner Yüncüoğlu, "Ya Muhammed Mustafa" ve "Yağmur" parçalarını seslendirdi.

"Eğer burada huzur içindeysek ve bir arada olabiliyorsak bu ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimizi anmadan geçemeyiz." diyen Abdulbaki Kömür, "Şehide Ağıt" parçasını söyledi.

Eşref Ziya Terzi, "Ağlama Karanfil", "Kalksam ve Dirilsem" ve "Bir Güneş Doğuyor" ezgilerini söyledi.

Ömer Karaoğlu ise "Sizlerle bugün burada yüreğimizi paylaşmak bizim için bahtiyarlık. Benim kişisel sanat hayatımda 33 yıla ulaştım. İnşallah yürümeye devam edeceğiz dedi.

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