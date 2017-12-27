RABAT (AA) - MACİDE AYET LEKTAVİ - Faslı görme engelli genç Mehdi Melekan, müzik, teknoloji, bilim, sanat gibi çeşitli alanlardaki yetkinliği ve icatlarıyla dikkati çekiyor.

Mehdi Melekan, 16 yaşında. Görme sıkıntıları doğuştan başlamış. Fransa'daki hastanelerde birçok defa ameliyat geçirmiş, ancak bunlar hastalığına çare olmamış ve 7 yaşında görme duyusunu tamamen yitirmiş.

Küçük yaştan itibaren bilim ve sanata ilgi duyan Mehdi, yıllar geçtikçe başarıları ve görme engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran icatlarıyla adından daha çok söz ettirmeye başlamış.

- Görme engellilerin faydasına icatları

Mehdi'nin buluşları tam da "Tüm icatlar ihtiyaçtan doğar" sözünü karşılıyor. Geliştirdiği "ışık dedektörü" evde lüzumsuz yanan lambaları fark edip kapatmasını sağlıyor.

Mehdi ayrıca, dedektör sayesinde lambaları açıp kapatmasının dışarıdan odasını görenlerin kendisinin evde olup olmadığını anlamalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

Görme engellilerin tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına yerine getirmeye dönük icatlar üzerine çalıştığını belirten Mehdi, "Bardağa fazla su koyup taşmak üzere olduğu uyarısını veren bir cihaz da yaptım. Artık su doldururken bile kendi başıma iş görebiliyorum." dedi.

Faslı genç, görme engellilerin hayvanları tanıması için de küçük maket oyuncaklar yaptığını anlattı. Mehdi, "Bu oyuncaklara dokununca o hayvan hakkında sesli bilgiler veriliyor. Böylece görme engelli biri, hem dokunarak hayvanı dış özellikleriyle tanıyor, hem de onun hakkında çeşitli bilgiler öğrenme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Mehdi, şu sıralarda ise görme engellilerin ev içi hizmetlerine programlanmış bir robot projesi üzerinde çalıştığını, babasının da bu konuda kendisine destek olduğunu dile getirdi.

- Müzik ve sanatla da ilgileniyor

Bilim ve teknoloji alanındaki başarısını icatlarıyla kanıtlayan Mehdi, sanatla da yakından ilgileniyor.

Müziğe ilgisinin 8 yaşında başladığını belirten Mehdi, bu alanda eğitim alarak çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Rabat'taki Uluslararası Görme Engelliler Müzik Festivali'ne katılan Mehdi, burada özel ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Mehdi, görsel sanatlar, fotoğraf ve sinemayla da bağının olduğunu belirterek, Fas'ın 2015 yılında Oscar aday adayı olan "La Lune Rouge" adlı filmde Faslı müzisyen Abdusselam Amir'in çocukluğunu canlandırdığını ve bundan büyük gurur duyduğunu söyledi.

- "Arap dünyasında ilk görme engelli Youtuber"

Mehdi'yi daha geniş kitlelere tanıtan alanlardan biri de sosyal medya. Faslı genç, iki yıl önce kurduğu "TGBro" adlı Youtube kanalında zaman zaman çeşitli videolar paylaşıyor ve insanlara yeni icatları hakkında bilgi veriyor.

Kendisini "Arap dünyasındaki ilk ve en küçük görme engelli Youtuber" olarak niteleyen Mehdi, bununla aslında bir meydan okumaya dahil olduğunu belirtti.

Güven dolu hali ve kullandığı sözcüklerdeki seçicilikle dikkat çeken Mehdi, ileride radyo yönetmenliği eğitimi almak istediğini aktardı.

- Yeni maceralara açık



Mehdi Melekan, çok yönlü kişiliğinin yanında yeni maceralara da her zaman açık olduğunu söyledi.

Akdeniz'de aldığı dalgıçlık eğitimi ve suya dalarken hissettiği duygularının anlatılmaz güzellikte olduğunu dile getiren Mehdi, 2018'deki hedefinin ise paraşütle atlamak olduğunu kaydetti.

"Gönlü ışık dolu" görme engelli genç, "İnsanoğlu bir kez yaşıyor. Hayatın zevklerini tatmak gerekiyor. Benim görme engelli olmam hayatın çeşitli zevklerinden faydalanamayacağım anlamına gelmiyor." diyerek sözlerini tamamladı.



