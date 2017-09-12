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Fatih'in şiirleri, Bosna Hersek'te yankılandı

- "Fatih Sultan Mehmet Divanı'ndan Besteler ve Şiirler" konseri Bosna Hersek'te gerçekleşti

Fatih'in şiirleri, Bosna Hersek'te yankılandı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nce düzenlenen "Fatih Sultan Mehmet Divanı'ndan Besteler ve Şiirler" konseri Bosna Hersek'te gerçekleşti.

Ünye Sanat ve Kültür Derneği'nin (ÜNSAK) hayata geçirdiği proje kapsamında, "Fatih Sultan Mehmet Divanı'ndan Besteler ve Şiirler" adıyla albüm ve kitap olarak, konsere katılan Bosnalı sanatseverlere hediye edildi.

Konserde, sanatı baş tacı eden Osmanlı hanedanının divan sahibi ilk sultanı olan Fatih Sultan Mehmet'in "Avnî" mahlasıyla yazdığı şiirlerinden bazıları bestelenerek, Klasik Türk Mûsikîsi repertuvarıyla müzikseverlere sunuldu.

Fatih Sultan Mehmet'in iç dünyasını yansıttığı, insana ve doğaya bakışına dair birçok ayrıntının bulunduğu şiirleri, Maglaj ve Jablanica'da yapılan tanıtım konserleri, Bosna Hersek semalarında yankılandı.

Bosnalılar tarafından büyük ilgiyle izlenen konserlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Fatih Sultan Mehmet Han Divanından Besteler ve Şiirler" projesi kapsamında, Bosna Hersek'te hayata geçirilmesi amaçlanmıştı.

Konser sonrasında projenin kitap ve CD'leri, sanatseverlere tanıtıldı.

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Fatih Sultan Mehmet DivanıFatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiÜnye Sanat Ve Kültür Derneği'nin (ÜNSAK)
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