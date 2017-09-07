Fatih'in şiirleri

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen, "Fatih Sultan Mehmet Divanı'ndan Besteler ve Şiirler" konserinde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kaleme aldığı şiirler, klasik musikiyle hayat buldu.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Ünye Sanat ve Kültür Derneği'nin (ÜNSAK) hayata geçirdiği proje kapsamında, "Fatih Sultan Mehmet Divanı'ndan Besteler ve Şiirler" adıyla albüm ve kitap olarak, konsere katılan sanatseverlere hediye edildi.

Konserde, sanatı baş tacı eden Osmanlı hanedanının divan sahibi ilk sultanı olan Fatih Sultan Mehmet'in "Avnî" mahlasıyla yazdığı şiirlerinden bazıları bestelenerek, Klasik Türk Mûsikîsi repertuvarıyla müzikseverlere sunuldu.

Proje koordinatörlüğünü Uğur Erdem Ürer'in yürüttüğü, sanat yönetmenliği ve solistliğini Burhan Kul'un üstlendiği ve Güzin Değişmez'in solist olarak yer aldığı proje, Türkiye'nin önemli bestekâr ve saz sanatçılarını bir araya getirdi.

Konserde Alaeddin Yavaşca, Tevfik Soyata, Şentürk Deveci ve Zeki Atkoşar'ın yanında Derya Türkan, Muhammed Ceylan ve Sercan Erenler de beste ve enstrümanlarıyla çalışmaya destek verdi.

- "Sultan Fatih'in güftelerini seslendirmek, heyecan veriyor"

Projede solist olarak yer alan Güzin Değişmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in güftelerinden yola çıkarak gerçekleşen çalışma sayesinde gençlere, geçmişten günümüze hiç bir şeyin kaybolmadığını göstermek, hatırlatmak ve inandırmak istediklerini belirterek, sözü müzikle birleştirdiklerini söyledi.

Çalışmanın Türkiye'de değer bularak, geniş kitlelere ulaşmasını istediğini aktaran Değişmez, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fatih Sultan Mehmet'in güftelerinin bugün dinleniyor olması ve bizim tarafımızdan seslendiriliyor olması çok heyecan verici bir durum. Hiçbir duygunun kaybolmayacağına inandığımız için bu yaptığımız şey de belki 100 yıl sonra dinlenecek bir şey olduğundan iyi bir hizmet yaptığımıza inanıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in eserlerine baktığım zaman hissettiğim biraz karamsar bir dünya, o karamsar dünyayı besteciler çok güzel duygularla birleştirdi. Söze çok uygun müzikler yapıldı."

"Fatih Sultan Mehmet Divanı'ndan Besteler ve Şiirler" projesinin sanat yönetmenliği ve solistliğini üstlenen Burhan Kul ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın şiirlerinin Türk tarihinde ilk kez bestelendiğini belirterek, "Günümüzün kudretli ve yeni bestekârları bu güfteleri yeniden ele alarak besteledi." dedi.

- Fatih'in bestelenen eserleri Bosna-Hersek'te yankılanacak

Kul, şiirlerin İngilizce, Türkçe ve Boşnakça dillerinde kitaplaştırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bu kitabın içerisinde şiirlerin yanı sıra besteler de bu kitabın içerisinde yer aldı. Albüm tanıtım konserlerimiz İstanbul ve Bosna Hersek'te de gerçekleşecek. Bosna'nın Fatih Sultan Mehmet için önemi çok büyük çünkü insanlık tarihinin ilk ahidnamesi (insan hakları bildirgesi) Sultan Fatih tarafından yayımlandığı için önemi büyük. Bu hafta sonu Bosna Hersek'te, Fatih'in fethettiği topraklarda, Fatih'in eserlerini seslendireceğiz."

İlerleyen günlerde projeyle ilgili Türkiye'de gerçekleşecek çalışmaları anlatan Kul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vereceklerini belirtti. Eylül'de projenin tamamlanacağı bilgisini veren Kul, 29 Mayıs 2018'de ise İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında konserlerin gerçekleşeceğini ifade etti.