Fatih'te 8-16 yaş konservatuar eğitimi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı işbirliği ile Sulukule Sanat Akademisi'nde sanat-eğitim programları verilecek.



Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı akademik müzik eğitimi protokolü imza töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, eğitimlere, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle devam etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demir, çalışmalarda emek veren ekip arkadaşlarına ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı yetkililerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Kendimizi, çocuklarımızla birlikte daha güvende hissediyoruz. Bu akademiyi kurarken zaten Allah vergisi müzik yeteneği olan çocukların, her kesimden olmasına dikkat ettiğimiz çocukların ücretsiz aldıkları eğitimin, önce kendilerine ve ailelerine sonra da ülkeye faydaya dönüştürecek, medeniyetimizin temel değerine katkıda bulunacak insanlar yetiştirmek arzusuyla yola çıktık."

- "Bir medeniyetin yeşerdiği bölgedeyiz"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da "Bu proje ilk başta sosyal sorumluluk gibi görülebilir ama bunun ötesinde ülkeye ve insana yatırım olarak görülmelidir. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, iyi bir markadır fakat marka bir belediye başkanıyla beraberiz, gerçekten bu açıdan bizim için çok önemlidir." diye konuştu.

Karaca, şunları kaydetti:

"Hem müziğimiz açısından hem de bir medeniyetin yeşerdiği bölgedeyiz. Dede Efendi gibi müziğimizin değeri olan bir yerde bulunuyoruz, bu anlamda da bizim açımızdan bu protokol çok önemlidir. Bizler de İTÜ olarak bu çalışmalara baharat cinsinden bir katkımız olursa kendimi çok mutlu hissedeceğim, ekibimle birlikte bu katkımızın olacağına inanıyorum. Bunun gibi çok projelerde yer aldım ama bu çok daha derin ve kapsamlı bir çalışmadır. Buradan mezun olan başarılı öğrencilerimizi ortaokul ve liseye alma garantisini de buradan vermek istiyorum."

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Adnan Koç ise "Müzik yeteneğinin keşfi ve geliştirilmesi konusunda adeta bir kuluçka merkezi olduğunu düşünüyorum. Hakikaten 'ağaç yaş iken eğilir', buradan bulunup keşfedilecek yetenekler, ilerde müziği sadece hobi olarak yapmakla kalmayacak profesyonel anlamda da tercih edecek kadar büyük bir merkez oluşturulmuştur. Hedefler çok büyük, sadece yaygın değil örgün eğitimde dahi olmayan büyük hedefler temel alınmış, o bakımdan da emeği geçen herkesi kutlarım." değerlendirmesini yaptı.



- Sulukule Sanat Akademisi

Sulukule Sanat Akademisi'nde, makamsal ve Batı müziği olmak üzere iki alanda verilecek eğitimler, 9 kurda ve yaklaşık 3 yılda tamamlanacak. Akademide eğitim görecek öğrenciler, sınav komisyonunda değerlendirilecek ve başarılı olan öğrencilerle eğitime devam edilecek.

Başvurularda tercihlere göre değişebilecek eğitim alanında öğrenciler, Batı müziği alanında piyano, keman, gitar, çello, viyola, klarnet, flüt, Türk müziğinde ise kanun, ud, ney, bağlama, ritim sazları gibi alanlarda eğitimi alacak. Ayrıca eğitim gören öğrencilerin eğitim süresince çalgı, repertuvar, solfej ve müzik kültürü derslerini, zorunlu ders kategorisinde görecek.

Sulukule Sanat Akademisi'nde konservatuvar eğitimi verilecek 8-16 yaş öğrencilerin seçme sınavı ise 23-24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.