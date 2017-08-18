Fen bilgisi öğretmeni köyü renklendirdi

BAYBURT (AA) - ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Özel, yaz tatilinde görevli bulunduğu köydeki evlerin dış cephesini boyuyor.

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan Özel, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından memleketi Ankara'ya gitmek yerine köydeki evlerin dış cephelerini boyamayı tercih etti.

Kent merkezine 47 kilometre uzaklıktaki 210 haneli köyde şu ana kadar 15 evin dış cephesini çeşitli renklerde boyayan fen bilgisi öğretmeni Özel, AA muhabirine, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı edinmesi amacıyla "Kıraat Kafe" projesi oluşturduğunu söyledi. Proje için düzenledikleri binanın dış cephesini boyadıklarını anlatan Özel, çalışmayı tamamladığında köy sakinlerinden 'Hocam neden köyün diğer binalarını da bu şekilde boyamıyorsunuz' şeklinde talep aldığını belirtti.

Özel, köylülerin bu talebi üzerine muhtar ve köy derneği ile görüşmeler yaptıklarını, köylülerin desteğiyle de çalışmalara başladıklarını anlattı.

Amaçlarının köyü yeni, rengarenk ve daha modern bir görünüme kavuşturmak olduğunu vurgulayan Özel, yaz tatilini fırsat bilerek evleri boyamaya başladığını söyledi.

Yaptığı bütün çalışmaların öğrencileri için olduğunu dile getiren Özel, "Öğretmenler olarak bizlerin yaz tatili var. Ben yaz tatilini Ege'de, Akdeniz'de geçirilecek bir zaman dilimi olarak değerlendirmiyorum. Öğretmenlerin hem kendilerini geliştirmeleri, bunu yaparken de çevrelerine yardımcı olmaları gereken bir zaman dilimi olarak görüyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Selim Aktan, Emre Özel'in yaptığı bu çalışmayı çok sevdiklerini ifade etti.

Şahin Torun ise Özel'in çalışmasının köye güzellik kattığını kaydetti.