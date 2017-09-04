Ferhat Göçer ve Enbe Orkestrası Bodrum'da konser verdi

MUĞLA (AA) - Ferhat Göçer ve Enbe Orkestrası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Kurban Bayramı nedeniyle Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Ferhat Göçer ve Enbe Orkestrası, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan ve sevilen şarkılarını seslendiren müzisyenler, yaptıkları danslarla da beğeni topladı. Daha sonra sahneye çıkan Ferhat Göçer de eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendirdi.

Sanatçı, şarkı aralarında da izleyenlerle sohbet etti. Yaklaşık 2 saat süren konseri, aralarında şarkıcı Ebru Yaşar'ın da olduğu yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bodrum'da bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Göçer, farklı bir projeye imza atarak Enbe Orkestrası ile birlikte Bodrum Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluştuklarını söyledi.

Ferhat Göçer, seslendirdikleri tüm şarkıları Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker ile birlikte seçtiklerini de kaydetti.

Sahnede çok mutlu olduğunu belirten Göçer, "Bunu iş mantığına dönüştürmüyoruz. Amaç, insanlara güzel duygular aşılamak. Bunu sahnede hissediyorum. Bunu Behzat Gerçeker'le de hissediyorum. Uzun yıllardır süren dostluğumuz var. Bu gece de sahnede iyi bir enerji oluşturacağız ve bunu da insanlara yansıtacağız." diye konuştu.

Ferhat Göçer, bir gazetecinin, tek şarkılık albümleri "vur-kaç" olarak değerlendirmesine ise "Single 'vur-kaç' devri diyorsun. Bu da güzel, süper bir şeymiş. Ama muhabir arkadaşımızın dediği doğru. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Ama bir tane 'vur-kaç' şarkısı geliyor." yanıtını verdi.