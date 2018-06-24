Festival sizi bekliyor

Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden biri olan Sziget Festivali, 8-15 Ağustos tarihleri arasında dünyaca ünlü isimleri özgürlükler adasında buluşturacak! Eşsiz konserleriyle 450 binden fazla müziksevere eğlence ve müzik dolu muhteşem bir atmosfer sunacak festivalde Kendrick Lamar, Dua Lipa ve Lana Del Rey gibi isimler sahne alacak. Türkiye’den ise Ezhel festivalde müzikseverlerle bir araya gelecek. Festivalin seyahat paketi satışları ise Sziget Türkiye’nin resmi seyahat sponsoru www.tripoki.com seyahat portalı üzerinden devam ediyor. Türk festivalciler, Tripoki ve Sziget Türkiye’nin işbirliğiyle bu sene ilk kez Sziget Festivaline otobüsle de gidebilecek.

Kendrick Lamar, Dua Lipa, Ezhel, Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Gorillaz, Kygo, BaBa ZuLa ve daha yüzlercesi... Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden biri olan Sziget Festivali müziğin dev isimlerini özgürlükler adasında 450 binden fazla müzikseverle buluşturmaya hazırlanıyor.Yaza damga vuracak festivalin seyahat paketi satışları ise Sziget Türkiye’nin resmi seyahat sponsoru www.tripoki.com seyahat portalı üzerinden devam ediyor. Festival için güçlerini birleştiren Sziget Türkiye ve Tripoki, bu sene ilk kez festival için otobüs de kaldıracak. Yaklaşık 20 saat sürmesi planlan otobüs seyahatinde, yol boyunca birbirinden harika lokasyonlarda küçük molalar verilecek. Sziget Festivali, her yıl olduğu gibi Budapeşte’de Tuna Nehri üzerindeki 108 hektar ormanlık alan Óbudai-sziget'te düzenlenecek. Sziget Festivali, Avrupa’nın en iyi festivallerinden biri olarak gösteriliyor.

Tripoki Hakkında:

Tripoki alanında uzman, deneyimli ve dinamik kadrosuyla kullanıcılarının tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılayan yeni nesil bir seyahat platformudur. Müşteri odaklı bir anlayışla uluslararası kalite standartlarında hizmet vermeyi amaçlayan Tripoki, üstün hizmet anlayışını kendisine ilke edinmiştir. Otel, uçak, paket, araç kiralama, transfer, tur ve etkinlik kategorilerinde geniş ürün yelpazesi ile dünyanın kapılarını müşterilerine açan Tripoki, Seyahate yeni bir bakış açısı getirerek yeni deneyimleri seyahatin her aşamasına entegre etmektedir.

