Festivalde topladıkları bağışlarla engellilere piyano aldılar

MUĞLA (AA) - The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışlarında toplanan bağışlarla engellilerin müzik eğitimi alması için alınan piyano, kulüp yetkililerine teslim edildi.

Bodrum İlçesindeki sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışma yürüten, festivalin komite üyeleri, ekim ayında gerçekleştirilen festivalde topladıkları bağışlar ve elde edilen gelirlerle, engelli bireylerin müzik eğitimi alabilmesi için piyano aldı.

Piyano, engelli öğrencilerin de katıldığı törenle kulüp yetkililerine verildi.

Festival komitesi üyesi Ali Çakır, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, komite olarak her yıl farklı sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Bodrum Dans Kulübünün engellilere verdiği müzik projesine destek vermeye çalıştıklarını aktaran Çakır, "Burada ikinci bir piyanoya ihtiyacı olduğunu duyduk. Bunu sağlamaya çalıştık. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi olarak aldık. Piyanoyu kendilerine hediye ediyoruz." dedi.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci de engellilerle dans ve müzik projesine başladıklarını anlattı.

Projeye engelli bireylerin ilgi gösterdiğini belirten Özvezneci, "Bununla ilgili bir piyano arayışımız vardı. Bize bu olanağı sağladıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz. Müzik projemizi de bununla birlikte başlatmış olduk." diye konuştu.

Özvezneci, proje kapsamında ilk aşamada üç engelli öğrencinin piyano eğitimi almaya başladığını da sözlerine ekledi.

Törenin ardından engelliler, yeni piyanoyla eğitim aldı.