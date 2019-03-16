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Festivalde Yarınlar: 17 Mart 2019 Pazar Programı

17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Fransız Kültür Merkezi’nde kadınlarla buluşmaya devam ediyor.

Festivalde Yarınlar: 17 Mart 2019 Pazar Programı
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17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, İstanbul Modern, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi işbirliğiyle yapılan, feminist sinemanın “yaratıcı-tanık” ustası Agnès Varda’nın 19’u uzun, 14’ü kısa metraj olmak üzere 33 filmini içeren retrospektifi, Agnès Hakkında Her Şey 14 Mart 2019 Perşembe günü İstanbul Modern Sinema ve Sinematek / Sinema Evi'nde izlenebilecek.

Festivalde Bugün Neler Var?

Sandalye Kapmaca: 

Uzun süredir işsiz olan Alice, artık günlük yaşamın yükünü kaldıramaz haldedir. İş Merkezi'nin gerekliliklerini yerine getirmeyi reddeder. Bir yandan pazar araştırma enstitülerindeki küçük işlerden aldığı benzin kuponları ile ayakta kalmaya çalışır. Diğer yandan meydan okuduğu zorunlu hayatı değiştirmek için yollar arar.

Yönetmen: Lucia Chiarla 
Senaryo: Lucia Chiarla 
Görüntü Yönetmeni: Ralf Noack 
Kurgu: Aletta von Vietinghoff 
Müzik: Tobias Vethake 
Ses: Dmitri Petrovski 
Yapım: Giulio Baraldi, Lorenzo Baraldi 
Dünya Hakları: Giulio Baraldi, Lorenzo Baraldi 
Oyuncular: Eva Löbau, Beniamino Brogi, Veronika Nowag-Jones

Ursula K. Le Guin’in Dünyaları: 

Feminist yazar Ursula K. Le Guin'in yaşamı ve mirasına odaklanan film, Ursula’nın büyüleyici hikâyesini anlatıyor. Ursula’nın katılımıyla 10 yılda çekilen film, izleyiciyi, onun yaşadığı ve yazdığı dünyalara, gerçek ve fantastik bir yolculuğa çıkarıyor. Ursula’nın hayal gücüne yeni kapılar açan, ilham verici dünyalarını keşfetme olanağı veren bir yolculuk…

Yönetmen: Arwen Curry 
Görüntü Yönetmeni: Andrew Black 
Kurgu: Andrew Gersh, Juli Vizza 
Müzik: William Ryan Fritch 
Yapım: Arwen Curry 
Dünya Hakları: Arwen Curry 
Oyuncular: Celeste Holsheimer, Teun Kuilboer, Noortje Herlaar, Anneke Blok

Agnès Varda Retrospektifi’nde Bugün Neler Var?
Rochefort'un Kızları 25 Yaşında: 

Jacques Demy 1991’de ölünce, Agnès Varda, Demy’nin çektiği Rochefort’un Kızları filminin baş kişilerini yeniden bir araya getirir ve 25. yıl kutlaması olarak bu filmi çeker. “Mutluluğun anısı, belki de mutluluğun ta kendisidir.” 

Nantes’lı Jacquot: 

Nantes’lı Jacquot, Agnès Varda’nın, filmi çektikten birkaç ay sonra kaybedeceği hayat arkadaşı, yönetmen Jacques Demy’nin, Nantes kentinde geçen çocukluğunu, genç yaşına rağmen, sinema ve film yönetme hayallerini, ilk filmlerini çekmek için küçücük bir kamera alıp sinema okumak üzere Paris’in yolunu tuttuğu gençlik yıllarını anlatıyor. 



Fransız Kültür Merkezi 17 Mart 2019, Pazar Programı
14:30 Sandalye Kapmaca *
17:00 Film + : Ursula K. Le Guin’in Dünyaları

İstanbul Modern Sinema 17 Mart 2019, Pazar Programı
14:00 Rochefort’un Kızları 25 Yaşında
16:00 Nantes’lı Jacquot

* Yönetmenin katılımıyla
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