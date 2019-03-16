Festivalde Yarınlar: 17 Mart 2019 Pazar Programı

17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, İstanbul Modern, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi işbirliğiyle yapılan, feminist sinemanın “yaratıcı-tanık” ustası Agnès Varda’nın 19’u uzun, 14’ü kısa metraj olmak üzere 33 filmini içeren retrospektifi, Agnès Hakkında Her Şey 14 Mart 2019 Perşembe günü İstanbul Modern Sinema ve Sinematek / Sinema Evi'nde izlenebilecek.



Festivalde Bugün Neler Var?

Sandalye Kapmaca:

Ursula K. Le Guin’in Dünyaları:

Uzun süredir işsiz olan Alice, artık günlük yaşamın yükünü kaldıramaz haldedir. İş Merkezi'nin gerekliliklerini yerine getirmeyi reddeder. Bir yandan pazar araştırma enstitülerindeki küçük işlerden aldığı benzin kuponları ile ayakta kalmaya çalışır. Diğer yandan meydan okuduğu zorunlu hayatı değiştirmek için yollar arar.Yönetmen: Lucia ChiarlaSenaryo: Lucia ChiarlaGörüntü Yönetmeni: Ralf NoackKurgu: Aletta von VietinghoffMüzik: Tobias VethakeSes: Dmitri PetrovskiYapım: Giulio Baraldi, Lorenzo BaraldiDünya Hakları: Giulio Baraldi, Lorenzo BaraldiOyuncular: Eva Löbau, Beniamino Brogi, Veronika Nowag-JonesFeminist yazar Ursula K. Le Guin'in yaşamı ve mirasına odaklanan film, Ursula’nın büyüleyici hikâyesini anlatıyor. Ursula’nın katılımıyla 10 yılda çekilen film, izleyiciyi, onun yaşadığı ve yazdığı dünyalara, gerçek ve fantastik bir yolculuğa çıkarıyor. Ursula’nın hayal gücüne yeni kapılar açan, ilham verici dünyalarını keşfetme olanağı veren bir yolculuk…Yönetmen: Arwen CurryGörüntü Yönetmeni: Andrew BlackKurgu: Andrew Gersh, Juli VizzaMüzik: William Ryan FritchYapım: Arwen CurryDünya Hakları: Arwen CurryOyuncular: Celeste Holsheimer, Teun Kuilboer, Noortje Herlaar, Anneke BlokJacques Demy 1991’de ölünce, Agnès Varda, Demy’nin çektiği Rochefort’un Kızları filminin baş kişilerini yeniden bir araya getirir ve 25. yıl kutlaması olarak bu filmi çeker. “Mutluluğun anısı, belki de mutluluğun ta kendisidir.”Nantes’lı Jacquot, Agnès Varda’nın, filmi çektikten birkaç ay sonra kaybedeceği hayat arkadaşı, yönetmen Jacques Demy’nin, Nantes kentinde geçen çocukluğunu, genç yaşına rağmen, sinema ve film yönetme hayallerini, ilk filmlerini çekmek için küçücük bir kamera alıp sinema okumak üzere Paris’in yolunu tuttuğu gençlik yıllarını anlatıyor.17 Mart 2019, Pazar ProgramıSandalye Kapmaca *Film + : Ursula K. Le Guin’in Dünyaları17 Mart 2019, Pazar ProgramıRochefort’un Kızları 25 YaşındaNantes’lı Jacquot* Yönetmenin katılımıyla