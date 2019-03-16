Festivalde Yarınlar: 17 Mart 2019 Pazar Programı

17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, İstanbul Modern, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi işbirliğiyle yapılan, feminist sinemanın “yaratıcı-tanık” ustası Agnès Varda’nın 19’u uzun, 14’ü kısa metraj olmak üzere 33 filmini içeren retrospektifi, Agnès Hakkında Her Şey 14 Mart 2019 Perşembe günü İstanbul Modern Sinema ve Sinematek / Sinema Evi'nde izlenebilecek.
Festivalde Bugün Neler Var?
Sandalye Kapmaca:
Uzun süredir işsiz olan Alice, artık günlük yaşamın yükünü kaldıramaz haldedir. İş Merkezi'nin gerekliliklerini yerine getirmeyi reddeder. Bir yandan pazar araştırma enstitülerindeki küçük işlerden aldığı benzin kuponları ile ayakta kalmaya çalışır. Diğer yandan meydan okuduğu zorunlu hayatı değiştirmek için yollar arar.
Yönetmen: Lucia Chiarla
Senaryo: Lucia Chiarla
Görüntü Yönetmeni: Ralf Noack
Kurgu: Aletta von Vietinghoff
Müzik: Tobias Vethake
Ses: Dmitri Petrovski
Yapım: Giulio Baraldi, Lorenzo Baraldi
Dünya Hakları: Giulio Baraldi, Lorenzo Baraldi
Oyuncular: Eva Löbau, Beniamino Brogi, Veronika Nowag-Jones
Ursula K. Le Guin’in Dünyaları:
Feminist yazar Ursula K. Le Guin'in yaşamı ve mirasına odaklanan film, Ursula’nın büyüleyici hikâyesini anlatıyor. Ursula’nın katılımıyla 10 yılda çekilen film, izleyiciyi, onun yaşadığı ve yazdığı dünyalara, gerçek ve fantastik bir yolculuğa çıkarıyor. Ursula’nın hayal gücüne yeni kapılar açan, ilham verici dünyalarını keşfetme olanağı veren bir yolculuk…
Yönetmen: Arwen Curry
Görüntü Yönetmeni: Andrew Black
Kurgu: Andrew Gersh, Juli Vizza
Müzik: William Ryan Fritch
Yapım: Arwen Curry
Dünya Hakları: Arwen Curry
Oyuncular: Celeste Holsheimer, Teun Kuilboer, Noortje Herlaar, Anneke Blok
Agnès Varda Retrospektifi’nde Bugün Neler Var?
Rochefort'un Kızları 25 Yaşında:
Jacques Demy 1991’de ölünce, Agnès Varda, Demy’nin çektiği Rochefort’un Kızları filminin baş kişilerini yeniden bir araya getirir ve 25. yıl kutlaması olarak bu filmi çeker. “Mutluluğun anısı, belki de mutluluğun ta kendisidir.”
Nantes’lı Jacquot:
Nantes’lı Jacquot, Agnès Varda’nın, filmi çektikten birkaç ay sonra kaybedeceği hayat arkadaşı, yönetmen Jacques Demy’nin, Nantes kentinde geçen çocukluğunu, genç yaşına rağmen, sinema ve film yönetme hayallerini, ilk filmlerini çekmek için küçücük bir kamera alıp sinema okumak üzere Paris’in yolunu tuttuğu gençlik yıllarını anlatıyor.
Fransız Kültür Merkezi 17 Mart 2019, Pazar Programı
14:30 Sandalye Kapmaca *
17:00 Film + : Ursula K. Le Guin’in Dünyaları
İstanbul Modern Sinema 17 Mart 2019, Pazar Programı
14:00 Rochefort’un Kızları 25 Yaşında
16:00 Nantes’lı Jacquot
* Yönetmenin katılımıyla