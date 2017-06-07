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Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema, bu yılki dünya festivallerinin en iyilerini Mutlu Olma İhtimalimiz adlı programla izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor

Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
Başak Berber yazıyor - İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.nin katkılarıyla, günümüz sanat sinemasının usta yönetmenlerinin son yapımlarından oluşan seçkiyi Mutlu Olma İhtimalimiz adlı programla seyirciyle buluşturuyor.

Seçkide bu hafta yer alan filmler arasında Fransız yazar-yönetmen Mia Hansen-Løve’ın, Isabelle Huppert’i orta yaş krizine giren bir felsefe profesörü rolünde oynattığı, kalp kırıcı olduğu kadar ironik bir dram olan Gelecek Günler ve 2016 Cannes Film Festivali’nden “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan Olivier Assayas’ın Hayalet Hikayesi bulunuyor.



Gösterimler arasında, Amerikalı usta yönetmen Raoul Peck’in yazar James Baldwin’in yarım kalmış kitabı Remember This House’u odağına alan bir belgesele imza attığı Ben Senin Zencin Değilim ve  2017’de Berlin Film Festivali’nde büyük ödül Altın Ayı’ya layık görülen Beden ve Ruh bu haftaki programın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.
 
 
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Istanbul ModernFilmFestivalSeçki
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