Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.nin katkılarıyla, günümüz sanat sinemasının usta yönetmenlerinin son yapımlarından oluşanyi Mutlu Olma İhtimalimiz adlı programla seyirciyle buluşturuyor.Seçkide bu hafta yer alanler arasında Fransız yazar-yönetmen Mia Hansen-Løve’ın, Isabelle Huppert’i orta yaş krizine giren bir felsefe profesörü rolünde oynattığı, kalp kırıcı olduğu kadar ironik bir dram olan Gelecek Günler ve 2016 Cannes Filmi’nden “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan Olivier Assayas’ın Hayalet Hikayesi bulunuyor.Gösterimler arasında, Amerikalı usta yönetmen Raoul Peck’in yazar James Baldwin’in yarım kalmış kitabı Remember This House’u odağına alan bir belgesele imza attığı Ben Senin Zencin Değilim ve 2017’de Berlin Film Festivali’nde büyük ödül Altın Ayı’ya layık görülen Beden ve Ruh bu haftaki programın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.