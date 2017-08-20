Filistin'in

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazze'de geleceğin aşçıları, "minik şefler" atölyesinde yetişiyor.

Aşçılığa meraklı Gazzeli çocuklar, ücretsiz eğitim programıyla hem eğlenerek yemek yapmayı öğreniyor hem de abluka şartlarından bir nebze de olsa uzaklaşma imkanı elde ediyor.

Minik şefler atölyesinde 6 ila 12 yaşlarındaki çocuklara 11'er kişilik 3 grup halinde eğitim veriliyor.

Kendileri için özel hazırlanan aşçı ceketleri ve kepleriyle mutfağa giren minikler, aşçı abileri ve ablaları eşliğinde, bıçak tutmayı, patates, soğan doğramayı, yemekleri karıştırmayı ve pişirmeyi önce ilgiyle izleyip daha sonra kendileri tatbik ediyor.

Minik aşçılar, çorbadan sulu yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar her kategoriden örnek ürünlerin hazırlanışını görerek bunları hocaları eşliğinde yapmaya çalışıyor.

- Yemek yapmanın inceliklerini öğreniyorlar

Program Koordinatörü Hiba el-İfrinci, yaklaşık 1 ay önce eğitime başlayan minik şefler atölyesinde çocuklara mutfakta kesici aletlerin kullanımı, ateşin derecesini ayarlama gibi bilgiler verilerek yemek yapmanın inceliklerinin öğretildiğini belirtti.

Çocukların daha çok Arap ve doğu ülkelerinin yemeklerini öğrendiğini, ayrıca bazı tatlıları yapmayı deneyimlediklerini aktaran İfrinci, "Bu şekilde enerjilerini kendi yaşamlarında fayda sağlayacak araçlara yöneltiyorlar." dedi.

- "Psikolojik destek" niteliğinde

İfrinci, "Atölyenin ayrıca çocuklara psikolojik destek niteliğinde olduğunu gördük. Yaşadıkları sıkıntıları, acıları bir kenara bırakarak, buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar." diye konuştu.

Filistinli ailelerin programa yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren İfrinci, "Yaklaşık 400 başvuru aldık. Ancak aşamalı olarak sadece 120 öğrenci eğitim alabiliyor. Atölyenin geliştirilip çocuklara aşçılık eğitimi veren bir kursa ya da akademiye dönüşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Minik şefler atölyesine katılan 10 yaşındaki Lima Sekik de burada eğitim almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Gazzeli küçük şef, "Hep yemek yapmayı öğrenmek istiyordum. Anneme mutfakta yardım etmeye çalışıyordum. Programı duyduğumda çok merak ettim ve kayıt yaptırdım." diye konuştu.