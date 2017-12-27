Filistinli milletvekili hayatının üçte birini İsrail hapishanelerinde geçirdi

RAMALLAH (AA) - LUBABE ZUKAN - İsrail güvenlik güçleri tarafından sık sık gözaltına alınan eski mahkum Filistinli Milletvekili Hasan Yusuf (63), hayatının 20 yılından fazlasını İsrail hapishanelerinde geçirdi.

Batı Şeria'daki Hamas Hareketi Sözcüsü olan Yusuf, davasına bağlılığından dolayı İsrail güvenlik güçlerinin sürekli hedefi haline geldi.

Yusuf, İsrail tarafından 1992 yılında Lübnan'a sürgün edilen "Hamas" ve "İslami Cihad" teşkilatlarına mensup 415 kişinin arasındaydı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler arasında "Çok gecikmem, geri dönerim." ifadeleriyle tanınan Filistinli milletvekili Yusuf, ömrünün üçte birini İsrail hapishanelerinde geçirdi.

Yusuf'un Ramallah'taki evi 13 Aralık'ta basılarak gözaltına alındı. Ardından yargılanmadan 19 Aralık'ta gözaltı süresi "idari tutukluluğa" dönüştürülerek 6 ay uzatıldı.

- "Ben dönüşü olmayan bir yolda yürüyorum"

Babasının 1971'den bu yana sürekli gözaltına alındığını aktaran Yusuf'un dördüncü oğlu Üveys, babasıyla uzun süre evde bir arada olma fırsatı bulamadığını anlattı.

"Ben dönüşü olmayan bir yolda yürüyorum." ifadesinin babası tarafından kendilerine sürekli söylendiğini hatırlatan Üveys, "Babamla 2005'ten bu yana evde 4 aydan fazla beraber kalamadık." dedi.

"Babamın bizimle olmaması ailemiz için acı vericiydi." diyen Üveys, "Kardeşlerimle birlikte hayatımızı babamın yokluğunda şekillendirdik. Sıkıntıların karşılığını hep Allah'tan bekledik." ifadelerini kullandı.

Babasının soruşturmasını yürüten İsrailli müfettişlerin, "Biz senin gibi adamı 6 aydan fazla dışarıda bırakmayız." dediklerini dile getiren Üveys, "Gerçekten de öyle oldu." bilgisini aktardı.

Yusuf, 2005'te düzenlenen Filistin parlamento seçimlerinde hapiste olmasına rağmen aday oldu ve Ramallah'ta yapılan oylamada en çok oyu alarak milletvekili olmuştu.

- "Yusuf geri döneceğini biliyordu"

Yusuf'la bir süre aynı koğuşta kalan Filistinli gazeteci Ahmed el-Bitavi, Yusuf'un son gözaltı haberini duyduğunda Facebook'tan mesaj paylaştı. "Şeyh Hasan Yusuf, kaftanını, tespihini, radyosunu ve birçok eşyasını hapishanede bıraktı. Yeniden geri döneceğini bildiği için eşyalarını almamıştı. Hapishaneden ayrılış günü geldiğinde koğuştaki arkadaşlarına dönerek, 'Çok gecikmem, geri dönerim' dediği iyi bilinir." dedi.

Yusuf'un hapisten çıktıktan sonraki davranışlarından da bahseden Bitavi, "Dışarı çıkar çıkmaz ilk haline dönen Yusuf tüm toplumsal münasebetlerde yer aldı. İnsanların ihtiyaç ve işlerine koşturan Şeyh Hasan'ın arabasının bagajında her zaman şeker ve pirinç gibi temel gıda maddeleri bulunur. Gittiği yerlerde ihtiyaç sahibi ailelere bagajından çıkarıp verir." ifadelerini kullandı.

Şeyh Hasan'ın çok neşeli biri olduğunu dile getiren Bitavi, hapishanede beraber kaldığı zaman içinde hiç sıkılmadan her gün yemekleri bizzat kendisinin hazırladığını kaydetti.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında dahi bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.