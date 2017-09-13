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Fındık hasadı bitti sıra kış hazırlığında

- Ağustos ayında fındık hasadını bitiren Ordulu kadınlar, kışa hazırlık kapsamında, imece usulüyle topladıkları incirleri odun ateşinde saatlerce kazanda pişirip reçel yapıyor - Ev hanımı Leyla Yıldız: - "İncir bu sezon oldukça bol. Ev hanımları olarak bol olan incirleri reçele dönüştürüyoruz"

Fındık hasadı bitti sıra kış hazırlığında

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordulu kadınlar, ağaçlardan topladıkları incirleri kazanlarda kaynatarak kışın tüketmek üzere kavanozlarda stokluyor.

Yörede ağustos ayını fındığın hasadı ve kurutulmasıyla geçiren ev hanımları, kışın sofraları tatlandıracak ürünlerin hazırlıklarına başladı.

Bahçelerinde yetişen incirleri sabah erken saatlerde birlikte toplayan kadınlar, reçel pişirmek için kolları sıvadı.

İncirlerin toplanmasından pişirilmesine kadar birlikte çalışan kadınlar, önce topladıkları meyveleri kabuklarından ayırarak şekerle karıştırıp bir gün bekletiyor.

Bahçelerinde yaktıkları odun ateşi üzerinde su dolu kazana şeker ve incirlerin yanı sıra limon da ilave eden kadınlar, saatler sürecek kaynatma işlemine başlıyor.

Yaklaşık 5 saat sonunda pişen reçel, soğuduktan sonra kışın tüketilmek üzere kavanozlara dolduruluyor.

Ev hanımlardan Hamdiye Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de kadınların zahmetli kış hazırlığı için harekete geçtiğini belirterek, bölgede incir zamanı olduğu için reçel yapımına başladıklarını söyledi.

Bu işlemin yarım günlerini aldığını dile getiren Topal, "Bu reçelleri kışın tüketmek üzere depolarımızda muhafaza ediyoruz. Bazılarını kendimiz tüketirken bazılarını ise gurbetteki yakınlarımıza gönderiyoruz." dedi.

Leyla Yıldız ise incir reçelinin yöre halkı için vazgeçilmez tatlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Şu anda bölgede incir zamanı olduğu için boş zamanlarımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. İncir bu sezon oldukça bol. Ev hanımları olarak bol olan incirleri reçele dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Oldukça zahmet isteyen incir reçelinin özellikle sabah kahvaltılarında tüketildiğini dile getiren Yıldız, kimilerinin ara öğünlerde veya balığın ardından tatlı niyetine de incir reçeli yediğini ifade etti.

- "Yapımı çok zahmetli olsa da bizler için çok keyif verici"

Saadet Ceylan ise kendileri için eylül ve ekim aylarının çok yoğun geçtiğini kaydederek, "Bu ayda yöremizde incir oluyor. Fındık hasadının bitmesinin ardından incir reçeli yapmaya başladık. Bu reçelin yapımı çok zahmetli olsa da bizler için çok keyif verici." dedi.

Ceylan, incir reçelinin yanı sıra turşu kurduklarını ve başka ürünlerin reçellerini de yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Halide Topal da incirin bir bölümünü pazarda sattıklarını, bir bölümünü ise reçele dönüştürdüklerini anlatarak, "Bölgede hava şartlarının bu yıl iyi gitmesi nedeniyle ağaçlarımız güzel meyve verdi. Biz de bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek kışa hazırlık yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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