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"Fındıkkıran" balesi Opera Sahnesi'nde

- Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahnelenen bale, 24 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen Fındıkkıran balesi, 24 Aralık Cumartesi günü sanatseverlerin beğenisine sulunacak.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amadeus Hoffman'ın "Fındıkkıran ve Fareler Kralı" adlı masalından yola çıkılarak Alexander Dumas'ın yeniden yazdığı, ilk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran balesi, dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Klara'nın yılbaşı armağanı olarak aldığı "Fındıkkıran" oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan eserin koreografisini, Anna Akabalı yapıyor.

Eser, 24 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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ADOBAmadeus HoffmanAnkara Devlet Opera Ve BalesiAnna AkabalıFındıkkıranFındıkkıran Ve Fareler Kralı
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