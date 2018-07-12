Fransız film gösterimleri Zorlu PSM Amfi’de başlıyor!

PROGRAM

9 MOIS FERME (9 AY HAPİS) // 16 TEMMUZ // 20.00

BARBARA // 23 TEMMUZ // 20.00

GARE DU NORD (KUZEY GARI) // 30 TEMMUZ // 20.00

LE ROI ET L’OISEAU (KRAL VE KUŞ) // 6 AĞUSTOS // 20.00

CÉSAR ET ROSALIE (CÉSAR VE ROSALIE) // 13 AĞUSTOS // 20.00

COULEUR DE PEAU: MIEL (TEN RENGİ: BUĞDAY) // 3 EYLÜL // 20.00

ELDORADO – PRELJOCAJ // 10 EYLÜL // 20.00

Yaz aylarının gözde mekanıPSM Amfi, 16 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında Pazartesi akşamları saat 20.00’de Fransız film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.iş birliğiyle dev ekranda gerçekleşecek gösterimler, ücretsiz ve herkese açık olacak.Yapım: 2013 – FransaSüre: 82 dakikaTür: Kara komediYönetmen: Albert DupontelOyuncular: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas MariéCésar Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu ve en iyi orijinal senaryo ödüllerine layık görülen film, katı ahlaki ilkelere bağlı genç bir kadının beklenmedik hamileliğini konu alıyor. Olayın en akıl almaz tarafı ise bebeğin babasının kim olduğu! Kara komedinin en önemli örneklerinden biri olan film, Terry Gilliam, Gaspar Noé ve Jean Dujardin’in cameo rolleriyle taçlanıyor.Yapım: 2017 – FransaSüre: 98 dakikaTür: Drama, biyografi, müzikalYönetmen: Mathieu AmalricOyuncular: Jeanne Balibar, Mathieu Amalric1997’de hayatını kaybeden ünlü Fransız şarkıcı Barbara’nın hayatının filme çekilmesi sırasında başroldeki aktris, provalar ilerledikçe tüm hayatını filme adıyor. Filmin yönetmeni de aynı şekilde arşiv çalışmaları sırasında kendini tamamen filme kaptırıyor. Ünlü aktör Mathieu Amalric, filmde hem yönetmen koltuğunda oturuyor hem de başrol oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor.Yapım: 2013 – Kanada, FransaSüre: 119 dakikaTür: DramYönetmen: Claire SimonOyuncular: Nicola Garcia, Reda KatebHer gün binlerce hayatın kesiştiği Gare du Nord’da anketör olarak çalışan Ismael’in yolu, üniversitede tarih profesörü olan Matihlde ile kesişiyor ve ikili arasında beklenmedik bir ilişki başlıyor. Paris’in büyüleyici Kuzey Garı’ndan da eşsiz görüntüler içeren filmin başrollerini Nicole Garcia ve Reda Kateb paylaşıyor.Yapım: 1979 – FransaSüre: 83 dakikaTür: Animasyon, fantastikYönetmen: Paul GrimaultAndersen’in “Çoban Kız ile Baca Temizleyicisi” masalından uyarlanan film, Fransız canlandırma sinemasının başyapıtları arasında gösteriliyor. Japonya’nın usta yönetmenleri Hayato Miyazaki ve Isao Takahata’yı da çok etkileyen animasyon, bir çoban kız ve bir baca temizleyicisinin zorba bir hükümdarın yönetiminden kaçmaya çalışmasını anlatıyor. “Kral ve Kuş”, Zorlu PSM Amfi’nin dev ekranında restore edilmiş kopyasıyla gösterilecek.Yapım: 1972 – Fransa, İtalya, Batı AlmanyaSüre: 110 dakikaTür: Dram, RomantikYönetmen: Claude SautetOyuncular: Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey, Isabelle HuppertRomy Schenider’in eşsiz güzelliğini ve Sami Frey’in Alain Delon’u aratmayan derin duruşunu buluşturan bu kült film, sürükleyici bir aşk üçgenini konu alıyor. Sinemadaki ilk rollerinden birini oynayan 19 yaşındaki Isabelle Huppert ile de dikkat çeken bu film, César, Rosalie ve David’in romantik hikayesini beyaz perdeye taşıyor.Yapım: 2011 – BelçikaSüre: 75 dakikaTür: AnimasyonYönetmen: Jung Sik-jun, Laurent BoileauKore Savaşı’ndan sonra evlat edinilerek dünyanın dört bir yanına dağılan çocuklardan biri olan Jung’un yabancı bir ülkeye götürülüşünü, çocukluktan yetişkinliğe geçiş öyküsünü ve yıllar sonra ana vatanı Güney Kore’ye yaptığı yolculuğu konu alan film, Güney Kore’nin Persepolis’i olarak işaret ediliyor. Jung, kendisi ve kökleriyle yeniden barışmak için çıktığı bu yolculukta, hayat arkadaşıyla tanışıyor.Yapım: 2007 – FransaSüre: 88 dakikaTür: BelgeselYönetmen: Olivier AssayasEldorado/Preljocaj, 21.İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Zorlu PSM’ye de konuk olan baş döndürücü “La Fresque”in koreografı Angelin Preljocaj’ın ve dansçılarının, 21.yüzyıl müziğinin ikonu Karlheinz Stockhausen’in yapıtı Sonntags-Abschied’i sahneye aktarma çabasını konu alıyor. Personal Shopper filmiyle dikkat çeken ve Cahiers du Cinéma dergisinin de eleştirmenleri arasında bulunan Olivier Assayas’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, zorlu bir yaratma sürecine tanıklık ediyor ve insan bedeninin ifade yetisine, azme şapka çıkartıyor.