Fransız piyanist ve besteci Blet:

SİVAS (AA) - Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararına karşı sert bir boykot organize edilmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbirimizin İsrail ve Amerika'dan gelen tek bir şey almaması lazım." dedi.

Blet, konser vermek için geldiği Sivas'ta düzenlediği basın toplantısında, konserde Filistinliler için çalacağını söyledi.

Filistinliler için 25 yıldır savaş verdiğini belirterek, "Filistin adlı bir eser besteledim. Filistinliler için sık sık konser veriyorum." dedi.

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesine ilişkin de konuşan Blet, "Avrupa'da insanları uyandırmaya çalışıyorum. Fakat eskisi gibi kolay değil. Çünkü maalesef Fransa'da medya çok fazla siyonist olduğu için kolay bir iş değil ama insanlar yavaş yavaş uyanıyor. Biz de savaşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "İblise karşı savaşıyoruz"

Blet, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına şaşırmadığını dile getirerek, "Trump'ın kim olduğunu biliyoruz, en büyük siyonist o. Bunun için şaşırmıyorum." diye konuştu.

Benzer provakasyonların devam edeceğini belirten Blet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için o insanlara 'yeter' demek lazım. Bence çok sert bir boykot organize etmemiz lazım. Hiçbirimizin İsrail ve Amerika'dan gelen tek bir şey almaması lazım. İnternette listeler var İsrail ve Amerika'dan gelen yemeklere, eşyalara karşı alış veriş yapmadan önce dikkatli olmamız lazım. O insanlara tek bir kuruş vermememiz lazım. Hepimizin savaşmaya devam etmesi lazım. Filistin için konserlerime devam edeceğim. Ama bunlar Avrupa'da daha zor. Filistinliler için protesto yapmak istiyoruz ama artık Fransa'da bu yasak. Maalesef ülke çok fazla siyonist olduğu için istemiyorlar."

Blet, bugün Filistinlilere yapılana yarın herkesin muhatap olabileceğini ifade ederek, "İblise karşı savaşıyoruz gerçekten. İblis yalancı, onun için onunla konuşmamak sadece savaşmak lazım." dedi.

Türk sanatçılar ve bestecileri beğendiğini dile getiren Blet, Reşit Rey'i ve Niran Ünsal'ı çok sevdiğini söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi'nde vereceği konserde Türk ve Osmanlı rapsodisi çalacağını anlatan Blet, "Dede Efendi, eski Osmanlı müzikleri ve Şopen çalacağım." diye konuştu.