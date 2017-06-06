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Fransız sanatçı emay sanatını "Antep işi" ile buluşturdu

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan Fransız sanatçı Christelle Derenne, emay sanatını "Antep işi" adıyla anılan dantellerde kullanılan desenlere uyguladı - Derenne: - "Gaziantep'e ve İstanbul'a aşık oldum. Kültür, binalar, mimari, yemek, insanlar her şey çok güzel"

Fransız sanatçı emay sanatını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan Fransız sanatçı Christelle Derenne, emay sanatı ile Gaziantep yöresinde işlenen ve "Antep işi" adı verilen dantellere şekil veren desenleri buluşturdu.

Emay sanatı ustası Derenne, metal üzerine cam tozu döktükten sonra fırında 850 derece bekleterek yaptığı sanatını bu sefer bakıra uyguladı. Bakır üzerindeki emayı kullanarak "Antep işi" dantellerde kullanılan desenleri çizdi.

Derenne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bulunduğu sürede kente özgü motifler kullandığını söyledi.

Emayın çok fazla bilinen bir sanat olmadığını söyleyen Derenne, "Emay konusunda çok fazla sanatçı ve eser yok. Dolayısıyla ne kadar çok insan görürse emayın sanat olduğunu bilecek. Nerede ve ne amaçla kullanılacağını da bilmiş olacaklar." dedi.

Emay sanatının daha çok Fransa'nın Limoges şehrinde yaygın olduğunu ifade eden Derenne, şunları kaydetti:

"Ben de resimle uğraşırken bu sanatla tanıştım. Bu sanata başlayınca bırakamadım. Beni teknik olarak geliştirdiği için vazgeçemedim. Herkesin bildiği bir sanat değil. Çok fazla ilgilenen de yok. Ben sanatımı herkesin bilmesi için çalışıyorum. Ne kadar çok insan görürse o kadar tanınmış olacak. Tıpkı yağlı boya tablo, resim gibi görselliği olan bir sanat. Takıda da kullanılabiliyor. Genellikle altyapısı bakır olan plaka ve objelerle yapılıyor. Gümüş de kullanılabilir. Kristal cam tozu dökülerek fondan tabaka yapılıyor. Sonra projeye, tasarıya göre cam tozuyla renklendirme yapılıyor ve 850-900 derece de fırında bekletiliyor."

Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirten Derenne, "Gaziantep'e ve İstanbul'a aşık oldum. Kültür, binalar, mimari, yemek, insanlar her şey çok güzel. Antep'in yerel kumaşlarını ve el işini de eserlerimde kullandım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yine gelmek istiyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Christelle DerenneEmay SsanatıFransız Sanatçı
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