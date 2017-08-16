Funda Arar Harbiye'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Funda Arar, "BKM Açıkhava'da 2017" kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Konser öncesinde gazetecilere açıklama yapan Funda Arar, konseri için üç özel kostüm hazırlattığını, elbisesinin desen tasarımının ise kardeşine ait olduğunu söyledi.

Sevenleriyle buluşacağı geceye iyi bir şekilde hazırlandığını dile getiren sanatçı, bu sahnede yıllardır konser verdiğini ve her seferinde, ilk kez sahneye çıkıyor gibi heyecanlandığını vurguladı.

Funda Arar, güzel bir konser olacağını belirterek, "Gelen herkesin ayağına sağlık. Çok mutluyum, çok güzel bir şey burada olmak.Konserlerimize yaz boyunca devam ettik. Bayramda da Kıbrıs'ta konserimiz olacak. Eylül ve ekimde de konserlerimiz devam edecek. Yeni şarkılar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Burada sahneye çıkacağım için gerçekten çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan Arar, ilk olarak Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı "Kaldırımlar"ı seslendirdi. Aralarında "Gamsız", "Benim İçin Üzülme", "Senden Öğrendim" ve "Bırakma Beni"nin de olduğu şarkılarını söyleyen sanatçıya, sevenleri eşlik etti.

Konser sırasında yağan yağmurun güzelliğine değinen Arar, "Yağmur berekettir, sonuçta yaz yağmuru, güzel olacak inşallah her şey, hepiniz hoş geldiniz." ifadesini kullandı.