Gazeteciler Selahattin Abisini kaybetti

Basın camiasının en renkli simalarından, gazetecilerin Selahattin abisi Selahattin Duman hayatını kaybetti. Basında bir çok ilke imza atan ilk tabloit gazeteyi çıkaran Duman mizah yazıları ile de fark yaratmıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri ve sürekli basın kartı sahibi gazeteci-yazar Selahattin Duman Perşembe günü yaşamını kaybetti. .

SELAHATTİN DUMAN KİMDİR?

4 Haziran 1950'de Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Ankara'da AİTİA'ne bağlı Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1970 yılında Ankara'da Şemsi Belli'nin Memleket Gazetesi’nde başladı. Daha Sonra Adalet Gazetesi’nde sayfa sekreteri ve Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı, Yeni Ulus Gazetesi’nde görev aldı.

1982'de İstanbul'a yerleşti ve Günaydın gazetesinin yazı işlerinde çalıştı.1986'da Sabah Gazetesi’ne geçti. 2002 yılında Gün ve Vatan Gazetesi’nin kurucuları arasında yer aldı. Mayıs 1995 yılında köşe yazarlığına başladı. 1974 yılında Bilge Hanım ile evlenen Selahattin Duman'ın Özge Nivan adında bir kızı var. Selahattin Duman’ın Kendimi Tebrik Ederim, Suçumuz Mükemmel Olmak ve Kadınları Anlarmış Gibi Yapma Sanatı adlı üç kitabı yayınlandı. Bir Kadının Anatomisi, Romantik ve Komser Şekspir’in aralarında olduğu toplam 16 filmde rol aldı. Son olarak haftalık Oksijen Gazetesi’nde yazıyordu.