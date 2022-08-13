Gaziantep gastroantep'e hazırlanıyor

İnsanlığın ilk kez tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Mezopotamya bölgesinin kuzey-batı ucunda yer alan Gaziantep, bölgede Akdeniz ve Kara iklimlerinin geçişkenlik gösterdiği eşsiz bir coğrafyada konumlanmaktadır. İklimin ve verimli toprakların etkisi, Gaziantep’in sayısız farklı çeşitte tarımsal ürüne ev sahipliği yapmasına olanak sağlamıştır.

Gaziantep’in de içinde bulunduğu, Suriye, Akdeniz, Filistin ve Mezopotamya gibi geniş bir alanı kapsayan, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış Bereketli Hilal Bölgesi, arpa ve buğday gibi ilk bitkilerin yetiştiği bölge olmuştur. Ateşin bulunmasıyla farklı tatlar ortaya çıkarken, hazırlanan yemeklerin kimyasında coğrafi etkenler özel bir rol almış, ‘Yöresel Mutfaklar’ ortaya çıkmıştır.

Mezopotamya'nın tahılları, Akdeniz' in meyve ve sebzeleri Uzak Doğu’nun baharatları, Gaziantep bölgesinde yetişen ürünlerin bileşkesi Dünya' da şehir adıyla anılan ‘Antep Mutfağı’nı ortaya çıkarmıştır. Kentin mutfağı tarih boyunca bu kültürel harmanın en kuvvetli öğesi olmuştur.

Gaziantep, 2015 yılında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na (Unesco Creative Cities Network) Türkiye’den gastronomi alanında dahil olan ilk şehir olma özelliğini taşımaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda, bu yıl 4.’sünü düzenleyeceğimiz ‘Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ ’nde; yerli yabancı şefler, gastronomi profesyonelleri, Türkiye’nin önemli yatırımcıları ve gurmelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası gazeteci olmak üzere çok sayıda yerli-yabancı basın yer alacaktır

Bu yıl ilki düzenlenecek olan "Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali" 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Gaziantep'e özgü yerel lezzetleri tatma şansı yakalayacak.

Gaziantep’i Geliştirme Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen GastroAntep'e ünlü şeflerin yanı sıra gastronomi profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler de katılacak.

Ayrıca, ücretsiz olarak gerçekleştirilen festivalin kapılarının katılmak isteyen herkese açık olduğunu belirtelim.

GastroAntep kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler, yarışmalar, festival programı ve katılımcıları hakkında detaylı bilgi almak için festivale ait internet sitesini ziyaret edebilirsin.

Gastronomi Festivaline Damga Vuracak Şefler

2015 yılında UNESCO’nun UCCN programına "Yaratıcı Şehirler Ağı" Türkiye’den gastronomi alanında dahil olan ilk şehir olma özelliğini taşıyan Gaziantep, 12 - 15 Eylül tarihindeki festivalde birbirinden değerli şefleri ağırlayacak.

"Türkiye'de ve Dünyada Gaziantep Gastronomisinin Yeri ve Önemi" Paneli Katılımcıları

Festivalde farklı konularda düzenlenecek panel ve konuşmalardan biri de Gaziantep mutfağının ülkemizde ve dünya gastronomisindeki önemi üzerine olacak. Bu değerli panelde alanında uzman şefler konuşmaları ile katılımcılara bilgi ve birikimlerini paylaşacaklar.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin

Hizmet etmekten gurur duyduğumuz Gaziantep’in, kendine özgü fark yaratan değerlerini ve eşsiz gastronomi kültürünü dünyaya tanıtmak için üç yıldır düzenlediğimiz Uluslararası GastroAntep Festivali’ne bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.