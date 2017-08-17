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Gaziantep Zincirli Höyük'teki kazı çalışmaları

- İslahiye ilçesinde Geç Hitit döneminin başkenti olduğu belirtilen Zincirli Höyük'teki kazı çalışmalarına devam ediliyor

Gaziantep Zincirli Höyük'teki kazı çalışmaları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Zincirli Höyük'teki kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesince Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'te 2006 yılında başlatılan ve 4 Ağustos'ta 11. etabına başlanan kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi David Sclohen başkanlığındaki kazıda, ABD, Fransa ve Türkiye'deki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerle akademisyenler çalışıyor.

Çalışmalar, 26 Eylül'de tamamlanacak.

Kazı ekibinden Dr. Virginia Rimmer Herrmann, Fevzipaşla Mahallesi'ndeki kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar milattan önce 800 yıla ait Kral Kuttumova stelinin yanı sıra Geç Hitit döneminden Arami kralının heykeli gibi birçok eserin bulunduğunu söyledi.

Bu eserlerin Gaziantep başta olmak üzere diğer müzelerde sergilendiğini anlatan Herrmann, "Her sene 100'e yakın böyle tarihi eser, binlerce de çanak çömlek parçaları buluyoruz. Genelde bunlar bilimsel çalışmalar için kullanılıyor. Her sene 10, 15 tanesi ancak müzeye gidecek seviyede oluyor." diye konuştu.

Geçen haftaki kazılarda Geç Hitit dönemine ait, milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen makyaj kutusuyla 4 yeni buluntu gün yüzüne çıkarılmıştı.

Zincirli Höyük'te 40 hektarlık 4 alanda devam eden kazı çalışmalarında bu yıl 80 kişi görev alıyor.






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