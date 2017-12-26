GAZİANTEP (AA) - Yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yaptığı, başrollerini İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt’un paylaştığı "Antep Fıstığı" adlı filmin çekimleri, Gaziantep'te sürüyor.

Filmde, Almanya’da doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep’e gelen Simge'nin (İvana Sert) başına gelen komik olaylar anlatılacak.

Çekimlerinin gelecek ay tamamlanması planlanan filmin, galası ise 8 Şubat'ta yapılacak.

Filmin baklavacıda geçen sahnesinin çekimlerinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sert, daha önce bir kez geldiği Gaziantep'i film sayesinde yakından tanıma olanağı bulduğunu söyledi.

Sert, çekimlerin çok iyi geçtiğini anlatarak, "Çekimler müthiş geçiyor ve çok mutlu oluyorum. Rolüm içime sindi. Herkesi 8 Şubat'taki galaya bekliyorum. Bol kahkahalı bir film olacak. İnşallah herkesi güldüreceğiz." dedi.

Rolü sayesinde Gaziantep yemeklerini ve baklama yapmayı öğrendiğini dile getiren Sert, "Aslında Gaziantep'e daha önce de bir kez gelmiştim ama şu anda bambaşka bir Gaziantep gördüm, yakından tanıma imkanım oldu. Muhteşem yerler keşfettim. Tarihi yerleri, çarşıları gezdim. Gaziantep benim hayatıma farklı bir katkı sağladı ve adeta aşık oldum." ifadelerini kullandı.

Sert, herkesi Gaziantep'i görmeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e gelmeden önce muhakkak rejim yapın çünkü burada ağzınızı tutmak mümkün değil. Kesinlikle yemek zorunda kalacaksınız ama yemekten de çekinmeyin. Gerçekten doğal ürünlerden yemekler yapılıyor ve sağlıklı. İnsanı rahatsız etmiyor. Rahatlıkla yenebilecek yemekler var. Ayrıca rahat giyinip gelin çünkü gezmeye doyulamayacak yerler var."



