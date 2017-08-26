Gaziantep'in yemek kültürünü İspanya'da tanıtacak

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - İspanya'da "Michelin yıldızlı" iki restoranın şefi olan Paco Morales, gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'in yöresel lezzetlerini öğrenmek ve ülkesinde tanıtmak amacıyla kente geldi.

Morales, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mutfak Sanatları Merkezini ziyaretinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bulunmasının en önemli nedeninin, kentin yöresel lezzetlerini keşfetmek olduğunu belirtti.

İspanya'nın Cordoba şehrinde "Michelin yıldızlı" iki restoranının bulunduğunu aktaran Morales, "Müşterilerimize üç kültürün yemeklerini sunuyoruz. Müslümanlık, Yahudilik ve Hıristiyanlık kültürüne ait yemekler sunuyoruz. Tabii bunları bir araya getiren yemekler sunuyoruz." dedi.

- "Modern şeflerin belirli kültürlere dayanması gerekiyor"

Morales, Gaziantep'i seçmelerinin asıl nedeninin, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kentin, zengin yemek kültürü olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Cordoba da yemek kültürüyle ön plana çıkan bir kent. Bu yüzden ben de UNESCO'nun bir parçası olan şehirleri ziyaret ediyorum. Onların kültürlerini tanımak istiyorum. Yemekleri öğrenmek, sadece restoranları ziyaret etmek yeterli değil. Onların kültürlerini de bilmek gerekir. Modern şeflerin mutlaka belirli kültürlere dayanması gerekiyor. İnsanlar Gaziantep'te yaşarken yemek kültürlerini de unutmamışlar. O kültürleri tanımam için mutlaka buraya gelmem gerekiyordu. Gaziantep'in bütün yemekleri güzel. Bir yemeği söylemek çok doğru olmaz. Burada yapılan her bir yemek ayrı bir ruhla, gönülle yapılıyor. Bugün yuvalama ve baklava yapımını gördüm. O kadar güzel hazırlanıyor ki yapılan tüm yemeklerden zevk aldım."

Yöresel lezzetleri kendi restoranında müşterilerine sunacağını aktaran Morales, "Mutlaka ekleyeceğim ya da değiştireceğim bazı faktörler olacaktır. Menengiç kahvesini hiç denememiştim. Onun fıstıktan geldiğini bilmiyordum. Burada öğrendiğim yemekleri ülkemdeki restoranda uygulayacağım." şeklinde konuştu.

Mutfak Sanatları Merkezi Şefi Doğa Çitçi ise İspanya'nın önemli şeflerinden birini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Morales'in, Gaziantep'in UNESCO'nun dünyada seçilmiş 18 şehrinden birisi olması dolayısıyla kente geldiğini dile getiren Çitçi, "Gaziantep mutfağını keşfetmek, buradaki ürünleri kendi mutfağında kullanmak için misafirimiz oldu. Kendisiyle burada yemekler yaptık. Kendisi de buradan çok mutlu ayrılıyor. İspanya'ya gidip 'Michelin yıldızlı' iki restoranında Gaziantep'in lezzetlerini sergileyecek." diye konuştu.