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Gaziantepli baklavacıların bayram telaşı

AB tarafından tescil edilen "Antep baklavası"nın üretildiği Gaziantep'teki baklavacılarda bayram telaşı başladı

Gaziantepli baklavacıların bayram telaşı

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen "Antep baklavası"nın üretildiği Gaziantep'teki baklavacılarda bayram telaşı başladı. Her aşamayı bin bir emekle geçen baklavanın siparişlerini yetiştirmek isteyen işletmeciler günde 12 saat durmaksızın çalışıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun talep nedeniyle siparişleri yetiştirmekte zorlanan ustalar, izinsiz çalışıyor. Baklavacılar, Türkiye'nin birçok bölgesinden ve yurt dışında genellikle gurbetçilerin bulunduğu bölgelerden "online sipariş" alıyor.

"Günde ortalama 60 ton baklava üretiliyor"

Baklava ustası Ömer Faruk Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramların kendileri için yoğun çalışma dönemi ve ek mesai anlamına geldiğini söyledi.

Son zamanlarda özellikle yurt dışındaki müşterilere "online sipariş" şeklinde çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu.

"Şu an bütün Gaziantep'te baklavacılar yoğun mesai yapıyor ve işçilik arttı. Günde ortalama 60 ton civarında üretim oluyor kent genelinde. Biz de müşterilerimize kaliteden taviz vermeden üretim yapmaya çalışıyoruz. Bayram üzeri yaptığımız çeşitler normal, özel kare ve havuç dilimi baklavadır. Bunlara oldukça talep fazla. Yurt dışına ihracatlarımızda genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 20 ülkeye ulaşıyoruz. Bu yıl baklava zamlanmasına rağmen işlerimiz iyi şükürler olsun."

"Baklavacılar harıl harıl çalışıyor"

Çelebioğulları Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi de bayrama sayılı günler kala yoğunluklarının en yüksek seviyede olduğunu anlattı.

Antep baklavasının en önemli özelliğinin ince hamuru, sade tereyağı ve bölgede yetişen fıstığın ilk mahsulünden yapılması olduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burası yemek ve tatlıda başkent konumuna geldi. Öyle ki fıstık ve baklava Antep ismiyle anılıyor. Yıl içerisinde tüketimimiz yoğun. Bunun yanında bayram ve özel günler oldu mu daha çok yoğunluğumuz artıyor. Şu an bütün baklavacılar harıl harıl çalışıyor. Herkes siparişlerini yetiştirme derdinde." diye konuştu.

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