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Gazze'de posta güvercinleri yarıştı

-İlk kez düzenlenen yarışmada güvercinler, Gazze ile Refah kentleri arasında 32 kilometre katetti

Gazze'de posta güvercinleri yarıştı

GAZZE (AA) - Gazze'de ilk kez posta güvercini yarışması düzenlendi.

Filistin Posta Güvercini Yetiştiricileri Birliği'nin Gazze'deki Filistin Stadı'nda düzenlediği yarışmaya amatör olarak posta güvercini yetiştiren yaklaşık 45 kişi katıldı. Stadyumdan gökyüzüne salınan güvercinler Gazze ile Refah kentleri arasında 32 kilometre katetti.

Hişam Cezzar isimli yarışmacıya ait posta güvercini bu mesafeyi 26 dakikada geçerek birinci oldu.

Filistin Posta Güvercini Yetiştiricileri Birliği Yetkilisi Gassan Küllab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Abluka altındaki Gazze'de ilk kez güvercin yarışması gerçekleştirildi. Gazze'de postacı güvercinin nadir bulunması nedeniyle bu tür kuş yetiştiriciliği başlangıç aşamasında." dedi.

Yarışmaya hazırlamak için kuşları özellikle Mısır, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden getirttiklerini ifade eden Küllab, birliğin geçen temmuz ayında kurulduğunu, posta güvercini yetiştiren mühendis ve doktorların bulunduğu bir grupları olduğunu söyledi.


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