Gece gündüz iş konuşuyorlar

İstanbul FM gibi 25 yıllık efsane markayı 2017 yılında satın alarak radyoculuk sektörüne giren Endüstri Medya, ikinci yayını olan ST Endüstri Radyo ile de sadece iş dünyasına yönelik yayın yapıyor.



105.8 frekansında yayın yapan ST Endüstri Radyo, üretimin içindeki her sektöre yönelik konu ve konuklarıyla endüstri dünyasına ayna tutuyor. Türkiye’de tek ve dünyada çok az sayıda örnekleri olan şirketlerin radyosu ST Endüstri Radyo’da hiç müzik yayını olmadan sadece iş dünyasına yönelik konular konuşuluyor.



KOBİLERİN PLATFORMU



Sektör temsilcileri ve her ölçekten KOBİ’lerin konuk olduğu programlarda, firmalar kendilerini tanıtma fırsatı bulurken bir yandan da sektörün sorunları ve çözüm önerileri konuşuluyor.



Endüstrideki son gelişmelerin nabzının tutulduğu programlarda robottan makinaya, enerjiden otomasyona çok farklı alanlarda konular ele alınıyor.



PROGRAM VE PROGRAMCILAR



Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci, yazar ve programcı Çetin Ünsalan, Reel Piyasalar ve İş’te Gündem olmak üzere iki farklı programla gündeme ışık tutuyor. Hafta içi her gün 10:00 – 12:00 Saatleri arasında canlı yayınlanan programlarda farklı sektörlerden konukları mikrofon başında ağırlıyor.



ST Endüstri Radyo’da canlı olarak dinleyiciyle buluşulan bir diğer program ise Eve İş Götürme. Hafta içi her gün 18:00 – 20:00 saatleri arasında gazeteci ve televizyoncu Can Karadut’un hazırlayıp sunduğu programda dinleyiciler telefon bağlantısıyla yayına katılabiliyorlar.



Otomasyon Sohbetleri programıyla ENOSAD Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı, Dijital Gelecek programıyla akademisyen Kozan Demircan, Makinanın Gündemi programıyla AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, Maliyet Düşürme Stratejileri programıyla Dr. Sevgi Yılmaz ve Fabrikalarda Enerji Maliyetleri Nasıl Sıfırlanır programıyla Hatice Nazlı Aydoğan farklı konu ve konuklarla dinleyicilere ulaşıyor.



ST Endüstri Medya Genel Müdürü ve Fabrika Odaklı Pazarlama Kitabı yazarı Recep Akbayrak’ın Şirketler Arası Pazarlama’yı anlattığı programının yanı sıra, ST Endüstri Medya editörleri de kendi alanlarına yönelik çok sayıda programlarda, sektörlerin uzman isimlerini konuk ediyor.



Karasal yayında 105.8 frekansında yayın yapan radyoya dijital platformdan, IOS ve Android uygulamalarından da ulaşmak mümkün.