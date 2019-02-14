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"Geleceğin Sineması" Yarışmasının Bursu İkiye Katlandı!

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için her yıl destek veren TÜRSAK Vakfı 16. yılında maddi ve ayni desteğini arttırıyor.

"Geleceğin Sineması" Yarışmasının Bursu İkiye Katlandı!
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Bir öğrencinin iyi bir kısa film yapması için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ile TÜRSAK Vakfı tarafından 16 yıldır gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması” yarışmasında verilen katkı iki misline çıkartıldı.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) bu yıl maddi desteğe hak kazanan 10 projeye 6 bin TL ve bunların arasından seçilen üç projeye de post-prodüksiyon desteği verilecek. 

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları geleceginsinemasi.tursak.org.tr adresinden gerçekleştirilecek. 

Başvurular için son tarih

18 Mart 2019 olup ön eleme sonuçları 18 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Çekilecek filmlerin son teslim tarihi 27 Mayıs 2019, ödüller ise 13 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek tören ile sahiplerini bulacak.

 

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