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Geleceğin Ustaları ödüllerine kavuşuyor

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”nda dereceye giren ustalar, 4 Şubat Cumartesi günü ödüllerine kavuşuyor.

Geleceğin Ustaları ödüllerine kavuşuyor
Ayşegül Yıldız yazıyor  - Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleceğin Ustaları 4. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”nda ödüller sahiplerini buluyor.

Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt, kat’ı ve kalem işi dallarında dereceye giren eser sahiplerinin ödüllendirileceği törende, ödül alacak eserlerin yanı sıra sergilenmeye değer tüm eserler Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki fuaye alanında sergilenecek.

Yurt içi ve yurtdışından büyük ilgi gören yarışmada ana tema olarak belirlenen “Merhamet” kavramı etrafında toplam 191 eser üretildi.

Medeniyet mirasımızın anahtar kavramlarından biri olan merhametin, genç sanatçıların eliyle sanat eserlerinde tezahür etmesine vesile olan yarışmada Hüsn-i Hat alanında üç ayrı dalda ödül verildi. Gelen eserler arasından Celî Sülüs, Tâlîk ve Sülüs dallarında her birinde 3 birincilik ile 2 mansiyon ödülü olmak üzere 5 ödül verildi. Böylece Hüsn-i Hat dalında toplam 15 eser ödüle değer bulundu. Tezhip dalında 2. ve 3.'lük ödülü Ebrû, Minyatür ve Kalemişi, Çini ve Cilt dallarında da ilk üç ödül sahiplerini buldu. Kat'ı dalında ise 3.'lük ödülü verildi.

Toplam 121 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada ödüller, 4 Şubat 2017 Cumartesi günü saat: 14.00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
 
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Geleceğin UstalarıZeytinburnu Belediyesi YarışmaGeleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması
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