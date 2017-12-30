İSTANBUL (AA) - Bu yıl 7.'si düzenlenen "Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması" ödül töreninde, "Abdi İpekçide Şebi Aruz" isimli fotoğrafıyla birinci olan Salih Yılmaz 12 bin lira, "Zafer" isimli fotoğrafıyla ikinci olan Murat Bakmaz 8 bin lira ve "Kazlıçeşme Marmaray" isimli fotoğrafıyla üçüncü olan Tolga Ildun ise 6 lira para ödülüne layık görüldü.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, fotoğraf çekmenin önemli olduğunu dile getirerek, yedincisi düzenlenen yarışmada en başından beri yalnız bırakmadıkları için jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sevdiği, ilgilendiği ve anlam yüklediğini fotoğraf sanatıyla ilgili yarışma yapma imkanını veren Zeytinburnu sakinlerine minnet duygularını ileten Aydın, "Bu ödüller, Zeytinburnu halkının vergileridir ve onlardan aldığımız yetki sonucunda, diğer alanlarda oluşturduğumuz kaynaklardan elde edilen gelirlerle fotoğraf sanatçılarına takdim edilmektedir. İyi ki onlar var ve iyi ki bize bu yetkiyi vererek, bu anlamlı sanat dalına katkı sunma imkanını sağladılar." dedi.

Aydın, sadece sergilenen ve ödül alan fotoğraflar değil, Zeytinburnu ile ilgili hafızalara düşen kayıtların ve fotoğrafların da kendileri için büyük önem arzettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sene yaklaşık binden fazla fotoğraf dostu yarışmamıza katıldı. Bu sayede Zeytinburnu'nda belki 100 binden fazla fotoğraf çekilmiş oldu. Böylece Türkiye'nin farklı kentlerinde olan fotoğrafçıların arşivinde çok sayıda fotoğraf oluştu çünkü bizim amacımız da o arşivlerde yer almak, fotoğrafa özendirmek ve Zeytinburnu ile alakalı geleceğe kayıt düşmektir. Bu sayede şahsım adına, bir araya geldiğimiz jüri üyelerimizden çok güzel bilgiler öğrendiğimi de belirtmek istiyorum."

Yaklaşık bin yarışmacının 3 binden fazla fotoğrafla yarışmaya dahil olduğuna dikkati çeken Aydın, "Bize, iletişim araçlarını kullanarak düşüncelerinizi iletirseniz çok memnun oluruz. Bu yarışma nasıl olmalı, nasıl daha iyi olur ve neler yapılırsa çıta daha yukarıya taşınabilir? gibi düşüncelerinizi bize ulaştırmanıza, görüş ve önerilerinize açık olduğumuzu bilmenizi isterim." şeklinde konuştu.

- Toplam ödül 103 bin lira

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle organize edilen, Zeytinburnu'nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah beyaz bir fotoğrafla en iyi görüntü ve kompozisyonu yakalayabilmeyi amaçlayan yarışmada, "Abdi İpekçide Şebi Aruz" isimli fotoğrafıyla birinci olan Salih Yılmaz 12 bin lira, "Zafer" isimli fotoğrafıyla ikinci olan Murat Bakmaz 8 bin lira ve "Kazlıçeşme Marmaray" isimli fotoğrafıyla üçüncü olan Tolga Ildun ise 6 lira para ödülüne layık görüldü.

"Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü"ne layık görülen "Zeytinburnu onaltıdokuz" isimli fotoğrafıyla Emel Oğuz Atasoy'a 4 bin lira, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen "Yumurta" isimli fotoğrafıyla katılan Cüneyt Çelik'e 3 bin lira ve "Mansiyon" ödülüne layık görülen 5 yarışmacıya ise ikişer bin lira ödül takdim edildi.



Toplam 103 bin lira ödül verilen fotoğraf yarışmasında, "Sergilemeye Değer Görülen Fotoğraflar" kategorisinde ise 58 yarışmacıya bin lira ödül verildi.

Tören, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın konserinin ardından sona erdi.