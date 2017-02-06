"Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdamı Zirvesi" başladı

İSTANBUL (AA) - Film-San Vakfı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 80 öğrencinin bir araya geleceği "Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki̇ İsti̇hdam Poli̇ti̇kalarına Bakış Açısı Zi̇rvesi̇", Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezinde başladı.

AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kültür ve sanata karşı bakış açısının, güzel sanatlar alanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Demircan, sinemanın yüklendiği misyona dikkati çekerek, "Sinema, gündelik hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz her konuyu anlatma, iletişimini sağlama ve geliştirme misyonunu yüklenmez ve kendini sadece güzel sanatlar alanına hapsederse, o zaman partnerlerini dağıtmış olur." dedi.

Sinemanın bir iletişim aracı olduğunun altını çizen Demircan, şunları kaydetti:

"Bugün büyük devletler kendi politikalarını anlatmak için filmler çekiyorlar. Büyük şirketler, bir ürün ürettiklerinde bu ürünü doğru tanıtabilmek için filmler yapıyorlar. Sosyal hayatı yönlendirmeyle ilgili, eğitimin en önemli parçasının filmler olduğunu söylüyorlar ki biz de bunları yaşıyoruz. Eğer birileri hayata yeni bir düzen vermek istiyorsa onu önce yaygın bir şekilde insanlara beyaz perde üzerinden aktarmak daha etkili olur diyorlar."

Demircan, Türkiye için inovasyonun önemine işaret ederek, sinema ve kültür-sanat endüstrisinin hayatın her alanını kuşatmayı hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Sinemanın iletişimi doğru sağlaması gerektiğini de vurgulayan Demircan, "İletişimi doğru yaparsa, gelecekte sinemanın ehemmiyeti daha fazla olacaktır. Baktığımızda Amerika'nın en iyi olduğu taraf silah endüstrisidir ama sinema endüstrisi ondan daha kıymetli. Ürettiği tarımı, silahı, teknolojiyi doğru bir tanıtımla insanların algılarına hitap edeceği için sinema hepsini kapsamakta, hepsinin öncüsü olma durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sinemayı seçmek için sevmek lazım"

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşilçam'ın ünlü sanatçılarından Engin Çağlar ise zirveye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Çağlar, bu projede ilk kez yer aldıklarını kaydederek, "Bizim bu proje için çok değerli, bilgili, ders verecek ekibimiz var. Kendileri hem Türkiye'de çok tanınan hem de sinema sektöründe ön planda olan isimler. Gençlere kendi tecrübelerini aktaracaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden öğrencilerin zirveye katıldığını dile getiren Çağlar, şöyle devam etti:

"Çeşitli iletişim ve sinema bölümünde okuyan öğrenciler burada eğitim alıyor. Mezun olduktan sonra sinemayı seçmeleri için öncelikle mesleği sevmeleri lazım. Hem istikballerini rahat görmeleri hem önlerindeki sinema tarihine bakarak, oradaki insanlardan kendilerine örnek seçmeleri hem de kendi çizgilerini oluşturmaları lazım. Ben de bunu düşünerek bu projeye imza attım."

Engin Çağlar, sinemaya gönül veren gençlere katkıda bulunmak amacıyla farklı çalışmalar yapacaklarını da ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu zirvede, gençler ileride bu sektörde nasıl görev alabilir, nasıl sektörün içinde olabilir, bunları ön plana çıkaracağız. Çünkü sinema sektörü çok zor bir sektör. Dünyada da öyledir. Hem kabiliyetin hem bilgin olacak hem de kendini yetiştireceksin. Bundan sonra da bakanlıkların yürüttüğü farklı projelerde yer alacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor."

Zirve, 12 Şubat'ta sona erecek.