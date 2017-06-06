George Clooney'in ikiz çocuğu oldu

NEW YORK (AA) - Hollywood yıldızı George Clooney, avukat Amal Clooney ile evliğinden ikiz çocuk sahibi oldu.

İki Oscar ödülü bulunan 56 yaşındaki George Clooney'in Lübnan asıllı avukat eşi Amal Clooney (39) ikiz bebek dünyaya getirdi.

Clooney çiftinin çocuklarının kız ve oğlan olduğu açıklandı.

People dergisinin haberine göre, bebeklere Ella ve Alexander adı verildiği, çocuklarla birlikte annenin de sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Ailenin çocuklarını okul çağına gelene kadar Londra'da yetiştirecekleri kaydedildi.

Ünlü aktör Matt Damon, şubat ayında, Clooney çiftinin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu.

Çift, 2014'te İtalya'nın Venedik'te kentinde birçok Hollywood yıldızının katıldığı düğünle dünyaevine girmişlerdi.

