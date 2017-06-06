Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

George Clooney'in ikiz çocuğu oldu

NEW YORK (AA) - Hollywood yıldızı George Clooney, avukat Amal Clooney ile evliğinden ikiz çocuk sahibi oldu.İki Oscar ödülü bulunan 56 yaşındaki George Clooney'in Lübnan asıllı avukat eşi Amal Clooney (39) ikiz bebek dünyaya getirdi. Clooney...

George Clooney'in ikiz çocuğu oldu

NEW YORK (AA) - Hollywood yıldızı George Clooney, avukat Amal Clooney ile evliğinden ikiz çocuk sahibi oldu.
İki Oscar ödülü bulunan 56 yaşındaki George Clooney'in Lübnan asıllı avukat eşi Amal Clooney (39) ikiz bebek dünyaya getirdi.
Clooney çiftinin çocuklarının kız ve oğlan olduğu açıklandı.
People dergisinin haberine göre, bebeklere Ella ve Alexander adı verildiği, çocuklarla birlikte annenin de sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Ailenin çocuklarını okul çağına gelene kadar Londra'da yetiştirecekleri kaydedildi.
Ünlü aktör Matt Damon, şubat ayında, Clooney çiftinin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu.
Çift, 2014'te İtalya'nın Venedik'te kentinde birçok Hollywood yıldızının katıldığı düğünle dünyaevine girmişlerdi.
 

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İkizGeorge ClooneyClooneyBebek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5