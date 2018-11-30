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“Gerçek”, seyirciyle buluştu!

Zorlu PSM’nin yeni prodüksiyonu “Gerçek”, seyirciyle buluştu.

“Gerçek”, seyirciyle buluştu!
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Zorlu PSM, gişe rekorları kıran yapımları Yoldan Çıkan Oyun ve Damdaki Kemancı’da birlikte çalıştığı Talimhane Tiyatrosu ile yeni bir ortak yapıma imza attı. Fransız roman ve oyun yazarı Florian Zeller’in eserinden uyarlanan “Gerçek” (La Vérité), 28 Kasım akşamı Zorlu PSM’de ilk kez seyirciyle buluştu. Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder’in rol aldığı oyunun yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ergen oturuyor. 


Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı “Gerçek” (La Vérité), The Guardian gazetesi tarafından “çağımızın en heyecan veren oyun yazarı” olarak nitelendirilen Fransız roman ve oyun yazarı Florian Zeller’ın eserinden uyarlandı. Nefes kesen anlarıyla her sahnede seyircinin algısını değiştirmeyi başaran ve şaşırtan oyun, dekor tasarımıyla da dikkat çekiyor.
Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek ve 12 & 13 Aralık tarihlerinde de izleyicilerle buluşacak “Gerçek”in biletleri, Zorlu PSM gişelerinde ve www.biletix.com adreslerinde satışta.
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Yazan: Florian Zeller
Çeviren: Kerem Ayan
Uyarlayan ve Yöneten: Mehmet Ergen
Dekor: David Woodhead
Oynayanlar: (Alfabetik sırayla) Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Özge Özder
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ZorluZorlupsmGerçek
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