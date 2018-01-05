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GESAM, Bartın’da sergi açtı

-Bartın Valisi Dirim: - "Sanatla ilgili bir şehrin gerçek sanatçılarıyla buluştuğu, kucaklaştığı güzel bir atmosferi Bartın’a taşıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Burası mütevazı bir şehir, insanları sanatla barışık, birçok el sanatlarının merkezi kaynağı olmuş, özellikle tel kırmanın ana vatanı olan önemli bir şehir"

GESAM, Bartın’da sergi açtı

BARTIN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından Bartın’da resim sergisi açıldı.

Bartın Valisi Nusret Dirim, Kültür Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentteki vatandaşların çoğunun sanatla yakından ilgilendiğini söyledi.

Açılan resim sergisi sayesinde, kentteki vatandaşların gerçek sanatçılarla buluştuğunu vurgulayan Dirim, şöyle devam etti:

"Sanatla ilgili bir şehrin gerçek sanatçılarıyla buluştuğu, kucaklaştığı güzel bir atmosferi Bartın’a taşıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Burası mütevazi bir şehir, insanları sanatla barışık, birçok el sanatlarının merkezi kaynağı olmuş, özellikle tel kırmanın ana vatanı olan önemli bir şehir. Bu anlamda çok yetenekli bireyler olduğunu biliyorum. Sizler mutlaka onlara bir vizyon ve bir ufuk kazandıracaksınız. Bu şehre getirdiğiniz bu güzellik için çok teşekkür ederim."

Açılışa, Başbakanlık Etik Kurul Üyesi Metin İlyas Aksoy, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Arınan, GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ve ressamlar katıldı.

Ebru, yağlı boya, rölyef ve keçe kategorilerinde, 44 sanatçıya ait birer eserin yer aldığı sergi 12 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.


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