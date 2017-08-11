Giresun'da Koçkayası Fotomaratonu başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da gerçekleştirilecek Koçkayası Fotomaratonu'nda, yaylalardaki yaşam, doğa, endemik bitki, yabani hayvanlar ve kuş gözlemleri gibi temalar işlenecek.

Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD) ile Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce organize edilen fotomaratona farklı bölgelerinden yaklaşık 100 fotoğraf tutkunu katılıyor.

Etkinlik için bölgeye gelen katılımcılar gece Koçkayası Tabiat Parkı'nda kendileri için kurulan çadırlarda konaklayarak Karadeniz’in eşsiz doğal güzellikleriyle iç içe yaşama şansı bulacak.

Fotoğrafçılar, 13 Ağustos'a kadar Koçkayası Tabiat Parkı, Kümbet ve Çıkrıkkapı yaylaları ile Uzundere, Tamdere ve Eğribel bölgelerini, en iyi fotoğraf karesini yakalamak için gezecek.

GEZFOD Başkanı Fatih Mehmet Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotomaratonların doğa turizmine büyük katkı sağladığını söyledi.

Etkinlik kapsamında fotoğraf yarışması düzenleneceğini belirten Gök, birbirinden özel yüzlerce fotoğrafın yarışacağını dile getirdi.

Gök, yarışmada birinci seçilecek fotoğrafı çeken kişiye 3 bin lira ödül verileceğini, toplam 13 bin lira dağıtılacağını vurguladı.

Yarışmanın ödül töreni ve fotoğraf sergisi 8 Eylül'de Can Akengin Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.